Durazo y Américo Villarreal, dos gobernadores de Morena bajo investigación en EU: LA Times

En medio de las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, este miércoles 3 de junio una nueva revelación de Los Angeles Times reveló que dos gobernadores más de Morena son investigados por Estados Unidos: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

De acuerdo a la información de este diario, los dos mandatarios estatales tienen revocada la visa debido a esta proceso legal en ese país, sin embargo, se encuentran bajo un programa conocido como "libertad condicional por beneficio público significativo".

Según, esta alternativa permite a las personas que no son ciudadanas testificar ante un jurado para atenuar las consecuencias por los cargos reales o pendientes que tengan en su contra o contra terceros.

Además LA Times y Puente News Collaborative señalan en su investigación colaborativa que esta acción contra estos funcionarios publicos en funciones amenaza con debilitar al partido de la Cuarta Transformación y "tensar aún más la relación entre ambos países".

¿Por qué son investigados?

Las acusaciones en el reporte del diario señalan a Alfonso Durazo de tener presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que Américo Villarreal estaría relacionado con el huachicol.

Según fuentes involucradas en el caso, ambos hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, por lo que ambos contarían con libertad condicional por beneficio público significativo.

Otras investigaciones periodísticas señalan que a Durazo le fue negada la visa, sin embargo, viaja a Estados Unidos de manera regular para recibir atención médica pero bajo un programa especial de ese país que es empleado para individuos que están cooperando con seguridad pública.