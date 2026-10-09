Alfonso Waithsman ofrece una master class de maquillaje

Con más de dos décadas de trayectoria iluminando los rostros de estrellas del entretenimiento, el reconocido maquillista Alfonso Waithsman visitó Durango para ofrecer una master class como parte de las actividades inaugurales de la nueva tienda Sephora en Paseo Durango.

Ante una nutrida audiencia que se dio cita para aprender de uno de los máximos exponentes del estilismo y la belleza en México, el célebre maquillista compartió sus técnicas, secretos y filosofía de cuidado facial que lo han llevado a consolidar un estilo en cine, televisión y publicaciones internacionales.

A lo largo de su carrera, Waithsman ha colaborado con figuras de la talla de Belinda, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Thalía, Alejandra Guzmán, Verónica Castro, Itatí Cantoral y Edith Márquez, además de personalidades internacionales como la empresaria Paris Hilton.

El maquillista Alfonso Waithsman compartió sus técnicas de preparación de piel y maquillaje en vivo durante la master class.

PREPARACIÓN Y TÉCNICA EN VIVO

Durante la sesión, el estilista seleccionó a tres mujeres del público con distintos tipos de piel para realizar demostraciones en vivo. Mientras aplicaba las técnicas a las participantes, abordó conceptos clave sobre el uso de correctores, la definición de contornos y la atención a diversas afecciones cutáneas.

Waithsman enfatizó que la clave de un acabado perfecto reside en la rutina previa al maquillaje, destacando la importancia de mantener la piel limpia, hidratada y protegida.

“Todos los días lo más importante es la limpieza, doble limpieza, hidratar, proteger y encapsular mi skin care”.

De igual forma, orientó al público sobre qué productos usar, así como identificar el fototipo de piel y la manera adecuada de seleccionar y probar la base de maquillaje, desde la elección del tono preciso hasta el lugar correcto de aplicación.

Waithsman ofreció una jornada repleta de conocimientos prácticos, cercanía y el glamour que caracteriza su trayectoria.