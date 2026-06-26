'Algo grave está pasando en Durango y la autoridad no lo veía': dirigente social

Fue el pasado 10 de junio cuando comenzaron a llegar a Durango equipos de élite del Ejército Mexicano para realizar diversos operativos, que han dado como resultado importantes decomisos de armas de distintos tipos, vehículos y droga.

Esta gran movilización ha generado sorpresa entre la sociedad y diversos actores, ya que a nivel nacional estos aseguramientos han sido presentados como de gran relevancia.

El dirigente social Gustavo Pedro Cortés comentó que en el municipio de Durango se han realizado algunos de los mayores decomisos, sin embargo, nadie sabía lo que ocurría en la capital.

Aseguró que también se requiere una explicación por parte del Gobierno Municipal sobre estos resultados, porque algo grave está pasando en Durango y la autoridad no lo veía.

Pedro Cortés recordó que, en su momento, el actor político Jorge Salum del Palacio realizó diversas declaraciones contundentes sobre el tema de seguridad y acuerdos de autoridades locales.

"Yo creo que ahí está la explicación de por qué el municipio no hace nada y deja que la Federación venga a resolver un problema que también es responsabilidad del municipio, en la parte que le corresponde. No es un asunto exclusivamente federal".

Apuntó que la Federación realizó los decomisos sin la participación de las autoridades locales, porque seguramente existe desconfianza.