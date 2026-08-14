Algoritmo asigna a estudiante de Durango preparatoria en Lerdo; piden volver a sistema tradicional

El nuevo sistema de asignación para ingresar a educación media superior ya generó inconformidad entre padres de familia en Durango, luego de que un estudiante de la capital que realizó su registro fuera asignado mediante el algoritmo a una institución educativa ubicada en el municipio de Lerdo.

Carlos Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, señaló que aunque no existe una denuncia formal ante la organización, debido a que su ámbito de atención corresponde a educación básica, tiene conocimiento del caso por comentarios de padres de familia.

Consideró que la situación evidencia que el nuevo mecanismo de ingreso a educación media superior no puede aplicarse de la misma manera en todo el país, debido a las diferencias geográficas y de comunicación que existen entre las entidades.

Explicó que un sistema basado en la asignación de espacios podría funcionar en zonas conurbadas, como la Ciudad de México, donde existen medios de transporte que permiten trasladarse entre distintas zonas de manera relativamente sencilla.

Sin embargo, dijo, en estados como Durango las distancias entre municipios son amplias y no existe una conurbación que permita a los estudiantes desplazarse con facilidad de una localidad a otra para acudir a la escuela que les fue asignada.

“Se necesita ver el pulso social de cada estado antes de aplicar una medida pareja en todo el país”, señaló.

Ramírez agregó que los padres de familia cuyos hijos buscan ingresar a educación media superior están solicitando que se retome el sistema tradicional de asignación, el cual, afirmó, había funcionado adecuadamente.

Consideró que antes de implementar nuevos mecanismos de ingreso deben tomarse en cuenta las condiciones particulares de cada entidad y las posibilidades reales de traslado de los estudiantes, a fin de evitar que sean enviados a planteles ubicados a grandes distancias de sus lugares de residencia.