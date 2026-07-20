Algunos padres dejan inconclusos los esquemas de vacunación infantil: SSD

Una parte importante de los padres de familia y tutores lleva a vacunar a sus hijos únicamente para la primera dosis y ya no completa el esquema con los refuerzos, reconoció Alicia Esparza Aldaba, jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud.

La funcionaria explicó que, por lo general, los padres acuden puntualmente a las clínicas o centros de salud para aplicar las vacunas a los recién nacidos. Sin embargo, varias de ellas requieren dos o hasta tres dosis para garantizar la protección, pero muchos ya no regresan para completar el esquema.

Ante esta situación, hizo un llamado a los padres y tutores para que aprovechen la actual campaña de vacunación y lleven a los menores a recibir las dosis que aún les hacen falta.

Piden inmunizarse a embarazadas

Asimismo, invitó a las mujeres embarazadas a inmunizarse contra enfermedades prevenibles, ya que durante la gestación algunas infecciones representan un mayor riesgo de complicaciones.

Añadió que la vacunación durante el embarazo también protege al bebé, debido a que ayuda a prevenir enfermedades que pueden afectar al recién nacido durante sus primeros meses de vida.

Vacunación contra el sarampión

Respecto a la campaña de vacunación contra el sarampión, Esparza Aldaba informó que la respuesta de la población ha sido favorable y que, desde el año pasado a la fecha, se han aplicado alrededor de 670 mil dosis en la entidad.

Tan solo en el municipio de Durango se han administrado cerca de 50 mil dosis, mientras que en Mezquital suman aproximadamente 30 mil.

Señaló que el avance en Mezquital representa un esfuerzo importante, ya que gran parte de su población es flotante y muchas personas migran temporalmente para trabajar como jornaleros agrícolas.