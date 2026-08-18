Algunos restaurantes de Durango tuvieron que subir costo de menús: Canirac

Después de varios meses en los que se privilegió la contención de los incrementos en el precio de diversos productos de la canasta básica, finalmente algunos restaurantes de Durango tuvieron que optar por incrementar el costo de los menús.

Sin embargo, a decir del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) filial Durango, Jorge Luján, se hizo pensando en la menor afectación posible.

Expuso que para contrarrestar la difícil situación económica que se registra en Durango, se había recurrido a diversas estrategias para no tener que incrementar los costos, ya que eso impacta en el consumidor.

“No tendemos a bajar precios, más bien lo que tendemos a hacer es promociones, tal vez un 2X1 podemos observar por ahí, podemos tal vez dar un 10, 15 por ciento de descuento, pero pues comentábamos al principio de año cuando tenemos el problema de la inflación y la subida de precios que cambiar una carta pues representa un costo”, refirió.

Sin embargo, reconoció que en algunos casos se ha tenido que recurrir a esta medida, para seguir operando. “Hay restaurantes que ya han incrementado precios, lo hemos visto esta semana, la semana anterior, la fluctuación en la canasta básica va en aumento, entonces siempre hay que estar pendientes”, indicó.

Y estimó que dichos aumentos han sido de un 10 por ciento, en términos generales.

CUATRO CIERRES

El representante de la Canirac dio a conocer que de los 170 propietarios de restaurantes afiliados, la gran mayoría se mantiene operando, pese a las dificultades económicas. Sin embargo, durante los últimos meses se han registrado algunos cierres.

“En un año tenemos cuatro cierres nada más. Más tenemos el lado positivo de ingresos de 45 restaurantes, sin contar la próxima delegación que se desarrollará en Lerdo, que ellos van ahorita en 22”, indicó.

No obstante, anticipó una baja en las ventas durante septiembre, un comportamiento que suele presentarse de manera tradicional en dicho mes por lo que ya analiza estrategias para incentivar el consumo y enfrentar la temporada de menor actividad.