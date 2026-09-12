Alimentos lideran nuevas aperturas de negocios en Durango

Son los negocios de alimentos los que encabezan las nuevas aperturas y registros ante el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SDARE) en Durango, con hasta un 24 por ciento.

Entre otros giros o comercios se encuentran las misceláneas y tiendas de abarrotes, establecimientos de venta de ropa, salones de belleza, clínicas y barberías.

El SDARE registró de enero a agosto de 2026 la apertura de más de mil 400 empresas en el municipio, con un promedio de 180 registros por mes.

De ese total, las autoridades reportan que hasta un 60 por ciento se trata de empresas de reciente creación o de algunas que buscan incorporarse a la formalidad para ofrecer empleos o integrarse a la economía local.

Una opción que ha facilitado el proceso de apertura de empresas es que el registro se puede realizar a través del SDARE Digital, lo que para algunas personas representa una mejor opción.

Valeria Gutiérrez Velasco, directora de Fomento Económico y Turístico, apuntó que el proceso digital permite realizar trámites sin acudir a las oficinas, lo que agiliza los procedimientos y brinda mayor transparencia en cada etapa.

Indicó que actualmente los nuevos registros cuentan con un 15 por ciento de descuento. Además, el registro permite acceder a los permisos oficiales y cumplir con las disposiciones correspondientes en materia de seguridad e higiene.

La funcionaria aseguró que, con los trámites digitales, descuentos y algunas opciones de financiamiento, hacen más fácil para los emprendedores que las ideas puedan convertirse en un negocio.

Apuntó que luego de abrir su negocio pueden acceder a microcréditos de 4 mil a 8 mil pesos, o en otra opción el crédito que va de 10 mil a 30 mil pesos, con posibilidades de alcanzar hasta 80 mil pesos en renovaciones.