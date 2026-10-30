Alimentos y salud emocional: el bienestar que también comienza en el plato

La alimentación no solo influye en la apariencia física o en el peso, también tiene un papel importante en el estado de ánimo, la energía y el bienestar emocional. Lo que se consume diariamente puede repercutir en el funcionamiento del cerebro y en distintos procesos del organismo, por lo que mantener una dieta equilibrada es también una forma de cuidar la salud mental.

El nutriólogo duranguense Miguel Güereca explica que uno de los principales vínculos entre alimentación y emociones se encuentra en el intestino, particularmente en la microbiota intestinal, conocida popularmente como el segundo cerebro por su comunicación con el sistema nervioso.

EL INTESTINO Y LAS EMOCIONES

La microbiota está integrada por microorganismos que necesitan nutrientes para mantenerse en equilibrio. Entre sus principales fuentes de alimentación se encuentra la fibra, presente en frutas, verduras, cereales y leguminosas.

Sin embargo, el consumo de estos alimentos suele ser insuficiente. Para Güereca, esta situación puede repercutir en diferentes funciones del organismo y reflejarse incluso en el estado de ánimo.

"La parte emocional que es manejada por nuestro cerebro se ve afectada inmediatamente", explica el especialista al hablar de las consecuencias que puede tener una microbiota que no recibe los nutrientes necesarios.

El cansancio, la irritabilidad, la apatía y la falta de energía pueden tener diferentes causas, pero una alimentación deficiente también puede contribuir a estas sensaciones. "Mucho de esto puede venir de una mala alimentación, y parte desde la simple parte de no consumir suficiente fruta y verdura durante el día", señala.

AGUA Y PROTEÍNAS, ALIADOS

La hidratación también es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso. Una ingesta insuficiente de agua puede relacionarse con dolor de cabeza, cansancio y dificultades de concentración, por lo que se recomienda consumir agua natural durante toda la jornada.

Otro nutriente indispensable es la proteína, que no necesariamente debe obtenerse de la carne. Frijoles, habas, garbanzos, lentejas y avena son algunas alternativas vegetales, mientras que los huevos, la leche y el queso ofrecen otras posibilidades para complementar la alimentación.

La variedad es clave para conseguir un aporte nutricional adecuado y evitar que la dieta se convierta en una rutina limitada a unos cuantos alimentos.

HORARIOS Y PORCIONES

Entre las recomendaciones del nutriólogo se encuentra mantener horarios regulares y evitar pasar más de tres horas y media entre cada tiempo de comida. Los desayunos y comidas deben proporcionar energía suficiente, mientras que las colaciones de media mañana y media tarde ayudan a distribuir los alimentos. Por la noche, lo ideal es procurar una cena ligera que facilite la digestión durante el descanso.

Asimismo, recomienda consumir frutas, verduras, cereales, leguminosas, lácteos y productos de origen animal, siempre que no exista alguna contraindicación médica, alergia o condición que limite su consumo.

Güereca advierte que los efectos de una alimentación inadecuada van más allá del aumento de peso. El consumo frecuente de productos ultraprocesados, azúcares y grasas, así como los horarios desordenados, también puede afectar la salud digestiva y otros procesos del organismo.

"Tener hambre no es algo normal, así como sentirse lleno a reventar o vivir con gastritis no es algo que debas de tener siempre que comes", puntualiza.

Finalmente, el especialista invita a no normalizar las molestias digestivas y acudir con un profesional para recibir una valoración.

Para conocer más sobre sus recomendaciones y servicios de atención personalizada, el nutriólogo comparte información en Instagram, Facebook y TikTok como Mike'sTraining y MiguelHealthCoach.