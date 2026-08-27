¡Alista tu chamarra! Durango espera temperaturas de hasta 0 grados centígrados este fin de semana

¡Empieza a sentirse el frío! Pues luego de semanas en que las temperaturas máximas han alcanzado niveles muy altos en gran parte del país, se prevé que en las próximas semanas el termómetro comience a bajar de manera considerable, con valores que ya rozarían los negativos. Tal es el caso de Durango, que espera este fin de semana algo de frío en algunas regiones.

En las últimas semanas, y en medio de la temporada de verano y la canícula, gran parte de México comenzó a verse afectado por temperaturas que se volvieron extremas, con calor que incluso superó los 45 grados centígrados en algunas zonas.

Sin embargo, con la aproximación del mes de septiembre, y la cercanía con el otoño, comienzan a bajar las temperaturas mínimas y máximas en algunas regiones del país, dando paso a un clima más fresco e incluso frío en zonas de unos estados.

¿Llega el frío a México?

Desde hace ya un par de días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comenzó a reportar un descenso en las temperaturas mínimas en algunas regiones de México, pues el termómetro comenzaría a descender incluso hasta alcanzar los 0 grados centígrados.

Pese a que continúa el ambiente caluroso en la mayor parte de México, pues incluso sigue presente la onda de calor en algunos estados, es durante la madrugada donde comienza a registrarse un marcado descenso en el termómetro.

Además, en su más reciente reporte del SMN, se dio a conocer que se aproxima a territorio mexicano un frente frío, que podría pasar a ser el primero de la temporada, con lo que se adelantarían a lo previsto por autoridades meteorológicas.

Además de un descenso en la temperatura, la aproximación del sistema frontal ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la zona del norte de México.

Bajas temperaturas en Durango

Si tu guardarropas actualmente consiste en shorts, camisetas sin manga y sandalias, ¡alista tu ropa de frío! Pues el SMN prevé que este mismo fin de semana el termómetro pueda descender hasta los 0 grados centígrados en algunas regiones de Durango.

De acuerdo con el pronóstico, de este viernes 28 y hasta el domingo 30 de agosto, el estado de Durango prevé que el termómetro descienda hasta una temperatura mínima que descienda hasta entre 0 y 5 grados centígrados.