Alistan cierre de periodo de sesiones en Durango

Con sesiones previstas de manera preliminar prácticamente todos los días de la semana, el Poder Legislativo alista el cierre del actual periodo ordinario de sesiones, que culmina legalmente el próximo domingo.

Para ello se contemplan temas centrados en reformas constitucionales, adecuaciones al Poder Judicial y modificaciones legales orientadas a prevenir conflictos laborales que generan afectaciones financieras a Municipios y dependencias públicas.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política informó que durante los últimos días se han desarrollado reuniones permanentes para avanzar en la presentación de cuatro iniciativas enfocadas en mejorar definiciones legales y procedimientos jurídicos relacionados principalmente con materia laboral.

Entre los puntos que se buscan precisar se encuentra la definición del personal de confianza dentro de las administraciones públicas, con el objetivo de brindar mayor claridad normativa y reducir riesgos de litigios laborales que posteriormente deriven en laudos económicos contra municipios o el propio estado.

Se explicó que también se trabaja en adecuaciones vinculadas con el tema de los quinquenios laborales , aunque sostuvo que dichas modificaciones no afectarían derechos adquiridos de los trabajadores, sino que buscan otorgar mayor certeza jurídica dentro del marco legal vigente.

Respecto al denominado “Plan B”, señaló que el análisis continuará hasta el próximo 30 de mayo, periodo en el cual la JUGOCOPO mantendrá mesas de trabajo para construir una propuesta conjunta que sea revisada y consensuada entre las diferentes representaciones parlamentarias.

También se añadió que durante los próximos días también podrían incorporarse a la agenda legislativa temas relacionados con las reformas al Poder Judicial, debido a que el Congreso local deberá actuar como constituyente permanente una vez que avancen las modificaciones federales en la materia.