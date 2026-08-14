Listos los preparativos para la Feria del Regreso a Clases en la Plaza IV Centenario

Están listos los preparativos para la Feria del Regreso a Clases que se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas este sábado 15 y el domingo 16 de agosto en la Plaza IV Centenario, en la ciudad de Durango, para lo cual ya se empezaron a instalar los toldos donde las empresas y dependencias participantes ofrecerán útiles escolares y diversos servicios a los duranguenses.

Para verificar que las promociones sean reales y que se respeten los derechos de los consumidores duranguenses que acudirán a surtir las listas de útiles para el regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instalará un módulo de atención en el que se podrán interponer denuncias.

Asimismo, habrá módulos de instancias federales como Liconsa y módulos del programa Sembrando Vida.