Con el objetivo de acercar a la comunidad artística a las técnicas de suspensión en el aire, del 3 al 6 de diciembre se realizará en esta ciudad el Taller de Iniciación a la Danza Capilar, impartido por la especialista Melissa Zaragoza en el Centro Estatal del Conocimiento y las Artes (CECOART).

La capacitación, promovida por el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), abordará los fundamentos de la técnica de vuelo mediante ejercicios que combinan fuerza, flexibilidad y expresión corporal. De acuerdo con los organizadores, el programa busca que los asistentes exploren nuevas posibilidades de movimiento y una relación distinta con la gravedad, trabajando aspectos clave como la postura, la respiración y la confianza física.

Las jornadas se desarrollarán en la sede del CECOART, ubicada en avenida Ferrocarril s/n, colonia Antonio Ramírez. Los días jueves 3 y viernes 4 de diciembre las clases tendrán un horario vespertino, de 18:00 a 21:00 horas; mientras que el sábado 5 y domingo 6 se llevarán a cabo de 12:00 a 15:00 horas.

Por las características propias de la disciplina, la convocatoria está dirigida exclusivamente a personas que cuenten con experiencia previa en artes aéreas o prácticas corporales, además de tener el cabello largo por debajo de los hombros, requisito indispensable para realizar el amarre y la suspensión de manera segura.

El taller tiene una cuota de recuperación de 1,500 pesos, aunque se aplicará una tarifa preferencial de 1,250 pesos para quienes formalicen su registro antes del 1 de diciembre. Debido a que el cupo es limitado, las personas interesadas deberán solicitar información e inscribirse previamente comunicándose al número telefónico 618 151 4259.