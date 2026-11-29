El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el escándalo de corrupción y conflicto de interés en el Instituto Nacional Electoral (INE) evidencia que el gobierno federal mantiene un cerco de impunidad para proteger a la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, lo que abona a la pérdida de confianza de la ciudadanía en ese órgano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el dirigente del partido tricolor condenó que Morena continúe con su intención de capturar al INE, a pesar de la desastrosa administración de Taddei, caracterizada por la corrupción, con base en licitaciones amañadas y asignación directa de contratos.

¿Habrá confianza en el árbitro para 2027 con este INE y la renovación que impulsa Morena?, se le preguntó.

“Es una realidad que las elecciones del próximo año están en riesgo y eso es por los intentos sistemáticos de Morena por capturar al INE, de imponer perfiles leales y de robar en la mesa lo que van a perder en las urnas. Hoy no hay certeza, no hay legitimidad y no hay piso parejo; la sombra del fraude electoral ya está puesta sobre 2027”, advirtió.

“Hoy, la renovación de la presidencia del INE está en las manos de la mayoría oficialista y no hay elementos para pensar que vayan por un perfil autónomo y con reconocimiento ciudadano. En ocho años de gobiernos de Morena no han hecho más que capturar instituciones y poner a perfiles 100% leales, pero 0% capaces”, enfatizó.

Alejandro Moreno señaló que el hecho de que la prensa y no los órganos internos de control haya revelado los escándalos de corrupción en el INE “es la evidencia contundente de que el gobierno de Morena mantiene un cerco de impunidad y protección sobre sus perfiles políticos, porque Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE impulsada por el partido en el poder y esto es algo que debemos reiterar y dejarle muy claro a la ciudadanía, por más que hagan maromas para desmarcarse de ella y de sus escándalos de corrupción. Taddei es Morena y Morena es Taddei”, recalcó.

Subrayó que en un México donde los contrapesos institucionales, como el Poder Judicial y los organismos autónomos han sido desbaratados desde el gobierno, es fundamental la labor periodística, informativa y de investigación de la prensa libre.

“Es la prensa el conducto por el que la gente se está enterando de las corruptelas de Morena y de este régimen podrido y, en ese sentido, expresamos nuestro mayor respeto y admiración a todas y todos los profesionales del periodismo que ejercen una labor ejemplar, aun a costa de ser sujetos de acoso, amenazas y persecución por parte de este gobierno”.

Lo de la FGR, una vacilada

Moreno criticó la declaración de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, de que no hay orden de aprehensión contra Taddei pese a 20 carpetas.

“Lo que está ocurriendo en la Fiscalía General de la República es una verdadera vacilada. Nos dicen que tienen abiertas al menos 15 o 20 carpetas de investigación, pero en los hechos no hay una sola orden de aprehensión, nadie está vinculado a proceso y ni siquiera están buscando a los responsables.

“La evidencia contra Guadalupe Taddei y su círculo cercano es devastadora, pero la justicia simplemente no avanza. A cualquier opositor, por mucho menos de lo que hizo Taddei, ya lo habrían procesado; en cambio, hoy nadie sabe dónde está y como la fiscalía ni siquiera la busca, es muy probable que ya ni esté en México”.

Además, acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de pretender desviar la atención de la corrupción de Guadalupe Taddei culpando al exconsejero presidente Lorenzo Córdova, cuando no hay una sola prueba en su contra y en cambio las evidencias incriminan a la expresidenta del INE.

“Haber llevado las investigaciones hacia periodos ya auditados del INE fue una auténtica bajeza, orquestada desde el poder para protegerla y salvaguardar los intereses del oficialismo. Por eso considero totalmente correcto que las y los exconsejeros presidentes del instituto se hayan pronunciado de manera conjunta frente a este burdo intento por manchar sus gestiones”, lamentó.

En otros temas, adelantó que el PRI impugnará el acuerdo que impulsa el Consejo General del INE en torno a la sobrerrepresentación, que se prevé sea el mismo que fue utilizado en la elección de 2024, “que dio a Morena y sus aliados una mayoría ilegal en la Cámara de Diputados”.

“Nosotros vamos a impugnar. No debe de ser”, dijo al destacar la importancia de que, de cara a los comicios de 2027, el INE “tenga un comportamiento imparcial, claro, firme, como lo que es, el árbitro electoral, y no tener un órgano electoral que esté arrodillado, que sea empleado del gobierno cínico y corrupto de Morena”.

Recordó que en 2024 Morena y sus aliados obtuvieron apenas poco más de 54% de los votos, pero “mediante una maniobra que hicieron obtuvieron más de 72%, 365 curules, y crearon una mayoría artificial con una sobrerrepresentación de cerca de 20%, mientras que casi 45% de los mexicanos optaron por la oposición”.

Alejandro Moreno indicó que lo que hizo el oficialismo fue “robarse y construir una mayoría calificada que nunca ganó”.

“Aquí lo que tiene que ver el ciudadano de fondo es que ellos lo que quieren es destruir los contrapesos y reformar la Constitución sin dialogar con nadie. Aquí lo que conviene identificar muy bien es que Morena, para ganar la mayoría relativa, jugó a apoyar a los partidos Verde y del Trabajo, y con esa simulación Morena evitó llegar al techo de 300 diputados y abrió la puerta para que con sus aliados recibieran una bolsa doble de diputaciones plurinominales que no les correspondía y así construir la mayoría constitucional”, reprochó.

El dirigente recalcó que en el caso de la elección de la nueva presidenta del INE, la exigencia es clara para que el órgano electoral actúe con autonomía, imparcialidad, pues “no podemos permitir este fraude, este atraco que quieren hacer”.

Anunció que el PRI llegará hasta las últimas consecuencias para no permitir que Morena vuelva a fabricar una mayoría absoluta artificial. Sin embargo, alertó que lo que no se puede hacer es la torpeza de no estar en la elección.

¿El crimen organizado será factor en 2027 derivado de la impunidad?, se le consultó.

“Por supuesto que la impunidad y el crimen organizado serán factores determinantes en las elecciones de 2027. Morena es un narcopartido y sostiene pactos inconfesables con la delincuencia organizada, protegiendo, justificando o guardando silencio frente a quienes hoy extorsionan, secuestran y asesinan a las familias mexicanas.

“Así operaron en los procesos de 2018 y 2024, que fueron verdaderas narcoelecciones y los auténticos fraudes electorales y hoy desde el oficialismo vuelven a preparar el terreno para un fraude en 2027 mediante la cooptación de las instituciones”, respondió.

Señaló que desde el PRI se demanda una total transparencia, pero también hizo un llamado a que los ciudadanos estén no sólo enterados, informados, sino que haya una enorme participación en la vigilancia del proceso electoral de 2027.

Cabe señalar que el líder nacional del tricolor ha expresado en apariciones recientes y entrevistas públicas que la Fiscalía General de la República (FGR) debe atender, investigar y llegar hasta sus últimas consecuencias en el caso de la red de corrupción en el Instituto Nacional Electoral, que involucra justamente a la expresidenta del organismo, la sonorense Guadalupe Taddei.

El senador priista ha señalado que existen diversas denuncias, entre ellas la presentada por el PRI ante la FGR en contra de Taddei, del contratista José Alfredo Hernández Casillas y otros.

Para el presidente del tricolor, son hechos consumados de una red de corrupción que operaba en el INE, que destaparon la mayor cloaca desde que Morena impuso a Guadalupe Taddei al frente del organismo electoral.

“Morena es Guadalupe Taddei, y Guadalupe Taddei es Morena, porque ellos estaban trabajando en el control del órgano electoral para ganar las elecciones de 2027 a como dé lugar”, dijo el pasado 25 de noviembre en el Senado.

Por otra parte, afirmó que en su momento el PRI impugnará el acuerdo que se impulsa en el Consejo General del INE en torno a la sobrerrepresentación, y que se prevé sea el utilizado en la elección de 2024, que dio a Morena y sus aliados una mayoría ilegal en la Cámara de Diputados.

“Nosotros vamos a impugnar. No debe de ser”, dijo, al destacar la importancia de que, de cara a los comicios de 2027, el INE “tenga un comportamiento imparcial, claro, firme, como lo que es, el árbitro electoral, y no tener un órgano electoral que esté arrodillado, que sea empleado del gobierno cínico y corrupto de Morena”, puntualizó.