El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, protagonizaron un nuevo intercambio de señalamientos luego de que este último responsabilizara al actual líder priista de debilitar al partido y provocar la pérdida de espacios políticos.

¿Qué dijo Osorio Chong?

La confrontación comenzó con las declaraciones de Osorio Chong, quien afirmó durante un encuentro con la prensa, que lo que había advertido años atrás sobre el futuro del PRI se está cumpliendo y acusó a Moreno de acabar en poco tiempo con una organización política que tardó décadas en construirse.

“Creo que lo que advertimos hace unos años está sucediendo, está pasando. El PRI lo acabó en muy poco tiempo Alejandro Moreno, cuando se tardó muchos años en construir un gran partido, en un solo instante por sus ambiciones personales lo ha dejado en las condiciones de incluso ya no tener representación en algunos estados, registro y por supuesto perdió todos los espacios políticos que tenía”, sostuvo.

Alito Moreno responde a Osorio Chong

Este martes, el dirigente priista descalificó los señalamientos de Osorio Chong y anunció que presentará, en las próximas semanas, una denuncia penal en su contra por presuntos desvíos de más de tres mil millones de pesos durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación.

“Dice combatir la corrupción y el Chino Chong es el más corrupto”, afirmó Moreno, quien aseguró que existen señalamientos públicos y expedientes en los que estarían mencionadas las presuntas irregularidades.

El líder del PRI también sostuvo que hay funcionarios de aquella administración que no se han presentado a declarar ante las autoridades. “Vamos a trabajar en las próximas semanas, vamos a una denuncia penal una vez más en contra del Chino Chong y de toda esta pandilla de corruptos que desviaron miles de millones de pesos de recursos públicos”, advirtió.

Además, el dirigente del PRI afirmó que Osorio Chong ya no pertenece al partido porque, según su versión, fue expulsado, y lo acusó de estar al servicio de Morena.

“Morena los protege, es el manto de impunidad, ahora el Chino Chong también es Morena”, afirmó. Añadió que, según la información que recibió, Osorio Chong reside actualmente en Querétaro, donde presuntamente realiza negocios.