All Wright inicia una nueva etapa, este será su camino con Loyola Marymount

El basquetbolista duranguense All Wright está listo para comenzar un nuevo capítulo dentro de su trayectoria en el baloncesto universitario de Estados Unidos, ahora defendiendo los colores de Loyola Marymount University (LMU) durante la temporada 2026-27 de la NCAA.

Wright forma parte del roster de los Lions, portando el número 3 y entrando a su tercer año universitario . El jugador originario de Durango, México, llega a Los Ángeles después de haber pasado por Valparaiso y Xavier, instituciones en las que comenzó a construir una carrera que lo ha colocado también dentro del radar de la Selección Mexicana.

¿Cuándo comenzará su camino con Loyola Marymount?

LMU tendrá un par de compromisos previos antes de iniciar formalmente la temporada. Los Lions recibirán a California el 16 de octubre y posteriormente enfrentarán a UC Santa Barbara el 25 del mismo mes en el Gersten Pavilion.

Sin embargo, el calendario regular comenzará oficialmente el 4 de noviembre ante Queen's University, también en casa. Apenas dos días después, Loyola Marymount se medirá ante Lincoln University, antes de afrontar su primera prueba como visitante el 10 de noviembre contra Troy.

La primera parte de la campaña también incluirá encuentros ante South Alabama, Chicago State, California Baptist, UC Irvine, Eastern Washington y UC San Diego , rivales que permitirán medir rápidamente el impacto que Wright puede tener dentro de la rotación de los Lions.

Las pruebas más importantes llegarán en diciembre y enero

El calendario aumentará de exigencia durante diciembre. LMU tendrá duelos ante Hawaii y Florida Gulf Coast en Los Ángeles, antes de viajar para enfrentar a Nevada el 9 de diciembre.

Uno de los encuentros más llamativos se disputará el 13 de diciembre en Las Vegas, cuando los Lions se midan en cancha neutral contra McNeese State. Posteriormente cerrarán el año con partidos frente a CSU Bakersfield, Wyoming y Pepperdine.

La actividad dentro de la West Coast Conference comenzará en enero de 2027. Loyola Marymount abrirá como visitante frente a Seattle U el 2 de enero y posteriormente tendrá compromisos ante programas como San Diego, Santa Clara, San Francisco y Saint Mary's.

Precisamente Saint Mary's aparece como uno de los rivales de mayor peso en la agenda de los Lions. LMU deberá visitarlo el 23 de enero y posteriormente recibirlo el 13 de febrero en el Gersten Pavilion, en uno de los encuentros destacados de la temporada de conferencia.

All buscará consolidarse en LA

La llegada a Loyola Marymount representa una nueva oportunidad para que Wright recupere el protagonismo ofensivo mostrado en Valparaiso y continúe desarrollándose dentro del máximo nivel universitario estadounidense.

Su camino comenzará en casa durante octubre y noviembre, pero conforme avance el calendario deberá responder ante viajes, juegos de conferencia y rivales que pondrán a prueba su crecimiento dentro del basquetbol universitario de Estados Unidos.