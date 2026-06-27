Almacenamiento de presas en Durango, cae al 31.6% en el primer semestre de 2026

El almacenamiento de las 10 principales presas de Durango ha caído de manera considerable durante el primer semestre de 2026, al pasar de un 50.7 por ciento de llenado con el que cerraron 2025 a un 31.6 por ciento en los últimos días de junio.

De acuerdo con el reporte de almacenamiento, la disminución ha sido constante mes con mes, principalmente por la extracción de agua para el consumo humano y el riego agrícola.

Al cierre de enero, el nivel conjunto de las presas se ubicaba en 50.3 por ciento, una reducción mínima respecto al cierre del año anterior que fue del 50.7, debido principalmente al agua destinada a las plantas potabilizadoras de la ciudad de Durango y de la Comarca Lagunera.

Para finales de febrero, el almacenamiento descendió a 49.9 por ciento y, al concluir marzo, cayó a 46.1 por ciento, luego del inicio de la extracción de agua para el ciclo de riego en la presa Lázaro Cárdenas, que abastece al río Nazas.

La tendencia continuó durante abril, cuando el nivel conjunto bajó a 42.6 por ciento, mientras que al cierre de mayo se redujo hasta 36.2 por ciento.

Actualmente, a unos días de concluir junio, las 10 principales presas del estado almacenan en conjunto el 31.6 por ciento de su capacidad y, de mantenerse el ritmo de extracción, podrían cerrar el mes alrededor del 30 por ciento.

De los principales embalses del estado, los niveles más bajos corresponden a la presa Villa Hidalgo, ubicada en el municipio de Hidalgo, con un almacenamiento del 25.9 por ciento, y a la presa Lázaro Cárdenas, en el municipio de Indé, que se encuentra al 24.3 por ciento de su capacidad.

En el distrito de riego 052, las presas con menor almacenamiento son la Peña del Águila, con un 61.7 por ciento de llenado, y la Guadalupe Victoria, con 62.2 por ciento. No obstante, se espera que durante julio ambos embalses comiencen a recuperar volumen con el inicio de las lluvias más importantes de la temporada.