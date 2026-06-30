Almacenamiento de tortillas en hieleras, prática que ya no podrán realizar en Durango ¿por qué?

La venta de tortillas calientes almacenadas en hieleras, una práctica que sigue vigente en Durango, representa un riesgo para la salud de los consumidores, advirtió el presidente de la Unión Nacional de la Masa y la Tortilla, Antonio de la Torre.

“El tema de las hileras es importante porque definitivamente un producto de la tortilla caliente preenvasado se contamina, porque se condensa y es lo que provoca. Se cuestionaron mucho las hileras, pues van a seguir utilizándolas pero como contenedores, como este embalaje del producto, pero para conservar la tortilla caliente definitivamente pues no van a cumplir con el objetivo. Y eso de las hieleras, pues sí es un tema de salud prácticamente”, indicó.

Expuso que aunque la Norma no especifica cómo se debe almacenar la tortilla, sí establece que se debe cumplir con lineamientos de conservación y que el producto tenga información legible para el consumidor.

En tal sentido, para que sea un producto preenvasado, este proceso se debe hacer a temperatura ambiente para evitar la condensación y utilizar papel de grado alimenticio.

“Todo eso va a ser en beneficio del consumidor y que quede completamente claro que aquí no se va a restringir el mercado de la tortilla. En cualquier comercio se puede distribuir la tortilla si así lo requiere la gente, pero sí va a tener la certidumbre de qué es lo que está consumiendo”, mencionó.

Y es que, el consumidor debe tener certeza de que la tortilla es elaborada higiénicamente y con qué ingredientes.