Alonso Salazar explora la materialidad en la colección fotográfica 'Un instante en instantáneo'

En una época en la que millones de imágenes se almacenan diariamente en teléfonos celulares, computadoras y plataformas digitales sin llegar nunca al papel, el fotógrafo duranguense Alonso Salazar desarrolla una colección fotográfica que invita a reflexionar sobre el valor de la imagen impresa y la permanencia de los recuerdos. Bajo el título “Un instante en instantáneo”, el proyecto pone en el centro a la fotografía instantánea como un objeto físico capaz de conservar momentos más allá de la pantalla y que, una vez concluido, busca convertirse en una exposición abierta al público.

EL VALOR DE LO TANGIBLE

La propuesta parte de una observación sobre la manera en que se consume la fotografía en la actualidad. Mientras las imágenes digitales existen principalmente como archivos de datos visibles pero intangibles, la fotografía impresa mantiene la capacidad de transformar un recuerdo en un objeto que puede tocarse, guardarse y ocupar un espacio en la vida cotidiana. A través de cámaras instantáneas, Salazar busca recuperar esa relación material con la imagen, convirtiendo cada captura en una pieza única.

De acuerdo con el planteamiento conceptual del proyecto, una fotografía impresa deja de ser únicamente una representación visual para adquirir una materialidad propia. “Tiene tamaño, textura, peso, soporte y puede ser manipulada, exhibida, conservada o incluso deteriorarse con el tiempo. Ya no es solo una representación visual, sino también un objeto que ocupa un espacio y forma parte del mundo material”, explica el autor de la colección.

ENTRE EL OBJETO Y LA MEMORIA

La serie también aborda el valor emocional de la fotografía instantánea. Salazar destaca que recibir la imagen en el mismo momento en que es tomada genera una conexión más directa con la experiencia vivida. “En una época dominada por imágenes digitales infinitamente reproducibles, la fotografía instantánea recupera el valor del objeto único, un instante que no solo se captura, sino que se materializa y puede conservarse entre las manos”, señala.

El concepto se sostiene sobre tres elementos fundamentales, el objeto, entendido como la fotografía física materializada en papel; la máquina, representada por la cámara instantánea que hace posible la transformación; y el instante, ese momento breve e irrepetible que queda fijado para siempre. A través de esta relación, el fotógrafo construye una reflexión sobre la memoria, la presencia y la permanencia.

DETENER EL TIEMPO

Para Alonso Salazar, la esencia de la fotografía sigue siendo la misma que motivó sus orígenes. “La fotografía nace del deseo humano de detener el tiempo. Cada imagen es un intento de preservar aquello que, por naturaleza, está destinado a desaparecer. La cámara instantánea hace visible ese anhelo, transforma un instante irrepetible en un objeto físico que puede ser conservado, compartido y recordado”, expresa.

Además de documentar momentos y explorar la relación entre la imagen y la memoria, el proyecto tiene una meta concreta, reunir una colección lo suficientemente amplia para ser presentada en una exposición fotográfica. La intención del artista es que las instantáneas no solo permanezcan como objetos personales, sino que puedan dialogar con el público en un espacio expositivo, reforzando la idea de que cada fotografía es un objeto material cargado de historia, tiempo y significado.

UNA FUTURA EXPOSICIÓN

Con esta colección en construcción, el fotógrafo duranguense propone una mirada que va más allá de la imagen como archivo digital y reivindica el acto de imprimir como una forma de otorgarle presencia física a la memoria, convirtiendo cada fotografía en un testimonio tangible del paso del tiempo y en una experiencia visual destinada a compartirse con otros espectadores cuando la serie llegue finalmente a las salas de exhibición.