Alonso Salazar y su mirada análoga en la fotografía

Alonso Salazar continúa explorando las posibilidades de la fotografía análoga, una práctica que, al igual que los discos de vinilo en la música, ha encontrado un nuevo valor entre quienes buscan experiencias más pausadas, auténticas y vinculadas al proceso artesanal de la creación.

Esta etapa o proyecto llegando en un punto clave del día a día, en una época dominada por la inmediatez de las pantallas y la producción masiva de imágenes digitales, cuando el fotógrafo duranguense decide indagar en esta práctica que parecería casi olvidada.

Las imágenes que integran esta selección fueron captadas recientemente por Alonso, en distintos puntos del Centro Histórico de Durango, así como en los días de Feria que se viven en la capital.

Al mismo tiempo, a través de película fotográfica a color y blanco y negro, Salazar registra escenas cotidianas de la vida urbana, como transeúntes que cruzan las calles, encuentros espontáneos, fragmentos arquitectónicos y paisajes que suelen pasar desapercibidos en el ritmo acelerado de la ciudad.

Lejos de la búsqueda de la perfección técnica inmediata, cada fotografía conserva las características propias del soporte análogo, como la textura del grano, las variaciones de luz y la espera inherente al revelado.

El resultado es una serie que encuentra belleza en lo ordinario y que convierte momentos fugaces en testimonios visuales cargados de atmósfera y memoria.

Más que un ejercicio de nostalgia, estas imágenes reafirman la vigencia de la fotografía análoga como una forma de observación consciente.

En ellas, Durango aparece retratado desde una mirada cercana y sensible, donde la ciudad, sus habitantes y sus espacios se transforman en materia artística.