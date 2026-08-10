Alrededor de 251 ciclistas duranguenses se unieron a peregrinación a Zacatecas

Con espíritu de fe, fraternidad y devoción, se llevó a cabo la IV Peregrinación ciclista en honor a los Santos Mártires de la Arquidiócesis de Durango, en la que participaron alrededor de 251 ciclistas recorriendo aproximadamente 120 kilómetros desde la Catedral de Durango hasta los Lugares Santos de Chalchihuites, Zacatecas.

Los participantes emprendieron el recorrido a velocidad controlada, acompañados por la oración, la convivencia y el deseo de honrar la memoria de los Santos Mártires.

El recorrido culminó en los Lugares Santos de Chalchihuites, Zacatecas, sitio profundamente significativo para la comunidad. Como cierre de esta jornada de peregrinación, se celebró la Santa Misa, presidida por el arzobispo, Faustino Armendáriz Jiménez , quien durante su homilía agradeció a todos los participantes por el esfuerzo y los exhortó a mantener viva la fe en cada circunstancia de la vida.

Asimismo, destacó que toda peregrinación tiene un sentido eclesial y evangelizador, al recordar que la Iglesia está llamada a vivir en participación, comunión y misión.