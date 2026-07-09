Alrededor del 8% de los locales del Centro Histórico de Durango están cerrados: Fomento Económico

Luego de que la Dirección de Fomento Económico y Turismo del municipio de Durango informara que trabaja en un censo de los comercios ubicados en el Centro Histórico para conocer su situación real y determinar las causas de los cierres, la dependencia reportó avances en este proceso.

La directora de la dependencia, Valeria Gutiérrez Velasco, reconoció que se han registrado algunos cierres de locales en el primer cuadro de la ciudad; sin embargo, señaló que no representan un porcentaje elevado. Además, destacó que muchos negocios están apostando por la innovación y las ventas a través de redes sociales.

Respecto al censo, explicó que se continúa integrando el padrón para determinar cuántos locales se encuentran cerrados.

Hasta el momento en Centro Histórico se han identificado alrededor de 800 negocios, de los cuales cerca del 8 por ciento son los que permanecen cerrados, lo que equivale a aproximadamente 64 locales.

La funcionaria indicó que algunos de esos establecimientos tienen posibilidades de reabrir próximamente sus puertas.

“Hemos visto también que algunos negocios que han cerrado ya tienen un anuncio nuevo para reabrir con otro giro, principalmente en la avenida 20 de Noviembre, en Constitución, en el entorno de la Plaza de Armas y la Plaza IV Centenario”, apuntó.

Entre las causas de cierre que se han identificado se encuentran la reubicación de los negocios y la concentración de operaciones en una sola sucursal.

Explicó que algunos propietarios que tienen varios locales optan por enfocarse en un único establecimiento para reducir sus gastos de operación.