Altas rentas en el Centro de Durango llevan a negocios a buscar otras ubicaciones

El incremento en el costo de las rentas de locales comerciales de la Zona Centro se ha convertido en una carga para las empresas, reconoció la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), capítulo Durango, Yolanda Pacheco.

Explicó que la falta de legislación en la materia ha complicado esta situación para los comerciantes, ya que no existe un marco legal que regule los costos.

“Desafortunadamente no está legislado ese tema porque cualquiera, cada quien puede poner de acuerdo a la situación, sus rentas y pues es difícil porque a final de cuentas hay que ponerse en los zapatos de quien renta esos lugares. Realmente la situación pues es general, no estamos hablando que solo Durango, al final de cuentas es a nivel nacional. Y pues ¿qué hacemos? No podemos cruzarnos de brazos, hay que buscar el cómo sí”, indicó.

Agregó que, debido a los altos costos de arrendamiento, algunos establecimientos se han visto obligados a modificar su estrategia operativa y reubicarse en espacios con rentas más accesibles.