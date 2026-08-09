Alto costo de pólizas de seguro limita contratación para motocicletas en Durango

Por el costo que implica adquirir una póliza de seguro para motocicleta, hay quienes optan por no contratarlo y asumir el riesgo que implica un accidente.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), Alberto Sifuentes, advirtió que el aseguramiento de motocicletas sigue siendo muy bajo debido al costo de las pólizas, esto pese a la elevada incidencia de accidentes y otros riesgos.

“No tenemos el porcentaje exacto de cuántas motocicletas están amparadas, pero cierto es que es una cantidad importante y el motivo que puede causar que no se aseguren las motocicletas es el costo. Normalmente un accidente en motocicleta deriva en la pérdida total del vehículo por la composición mecánica, entonces, eso hace que la siniestralidad aumente y por ende el costo de las pólizas”, mencionó.

En tal sentido, el costo puede representar hasta el 30 por ciento del valor del vehículo.

“Si hacemos una razón de proporción entre el costo de la póliza de seguro con lo que cuesta el vehículo, estamos hablando que en ocasiones el puro seguro cuesta un 30 por ciento del valor total de la unidad. Entonces, la gente dice: oye, voy a invertir el 30 por ciento de lo que me cuesta la moto, pues ya mejor no la aseguro. Absorbo ese riesgo”, indicó.

Y es que, refirió que una cobertura podría costar hasta 10 mil pesos, por lo que hay quienes optan por no adquirirla. “En una cobertura amplia estamos hablando aproximadamente de unos ocho, nueve mil, 10 mil pesos, digamos hablando de una motocicleta comercial. Por supuesto que según la marca dependerá el costo, pero sí en razón de ese precio tendríamos un moto de aproximadamente 20 ó 30 mil pesos de costo del vehículo, es lo que implicaría el costo de la póliza de seguro”, mencionó.

Esto pese a la alta incidencia de accidentes en motocicleta que se registra. “Realmente sí es un alto índice, al día de hoy tenemos un alto reporte de motocicletas que se accidentan y lamentablemente también está involucrado el tema de las lesiones. La ventaja de contar con una póliza de seguro que te pueda incluir los gastos médicos para este tipo de vehículos, pues realmente incluso hasta en el sector empresarial resulta ser un beneficio, porque entra el seguro de la motocicleta y ya no metes el tema de la reclamación a través del Seguro Social, por ejemplo”, indicó.

Asimismo, expuso que para quienes laboran como repartidores es muy necesario contar con un seguro.