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Alumnas del ITD denuncian que alumnos usan el estacionamiento como pista de carreras 

Señalan una situación de riesgo ya que el estacionamiento suele usarse para que ensaye la escolta.

Alumnas del ITD denuncian que alumnos usan el estacionamiento como pista de carreras 

Alumnas del ITD denuncian que alumnos usan el estacionamiento como pista de carreras 

SAÚL MALDONADO
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Alumnas integrantes de la escolta del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) denunciaron a través de redes sociales que el estacionamiento conocido como “El Polvorín” es utilizado presuntamente como pista de carreras por algunos estudiantes.

A través de un video difundido en redes sociales, las estudiantes expusieron su preocupación por esta situación y señalaron que algunos alumnos utilizarían este espacio para conducir a alta velocidad, lo que, advirtieron, representa un riesgo para quienes transitan o permanecen en el lugar. 

Señalaron que ellas entrenan constantemente en ese estacionamiento para ensayar y hacer ejercicio, pero el pasado 2 de septiembre un estudiante en un vehículo blanco con placas GEN-348-C usó el estacionamiento para arrancones o como pista de carreras, a pesar de que ellas estaban haciendo ejercicio y practicaban en el lugar. 

Incluso las estudiantes manifestaron que tuvieron que subir corriendo al área peatonal para evitar un accidente, por lo que decidieron pedir auxilio al vigilante; sin embargo, cuando quiso actuar, el conductor del auto decidió salir del estacionamiento. 

Hicieron el llamado a las autoridades educativas a realizar una mayor vigilancia estos espacios para evitar accidentes. 


Dejaron en claro que ellas no estaban haciendo un mal uso de las instalaciones del ITD, estaban ensayando y calentando como escolta de la institución. 


"Hasta los burros saben manejar bien", señalaron las estudiantes del ITD institución que es reconocida por su mascota, un burro.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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