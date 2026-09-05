Alumnas del ITD denuncian que alumnos usan el estacionamiento como pista de carreras 

Alumnas integrantes de la escolta del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) denunciaron a través de redes sociales que el estacionamiento conocido como “El Polvorín” es utilizado presuntamente como pista de carreras por algunos estudiantes.

A través de un video difundido en redes sociales, las estudiantes expusieron su preocupación por esta situación y señalaron que algunos alumnos utilizarían este espacio para conducir a alta velocidad, lo que, advirtieron, representa un riesgo para quienes transitan o permanecen en el lugar.

Señalaron que ellas entrenan constantemente en ese estacionamiento para ensayar y hacer ejercicio, pero el pasado 2 de septiembre un estudiante en un vehículo blanco con placas GEN-348-C usó el estacionamiento para arrancones o como pista de carreras, a pesar de que ellas estaban haciendo ejercicio y practicaban en el lugar.

Incluso las estudiantes manifestaron que tuvieron que subir corriendo al área peatonal para evitar un accidente, por lo que decidieron pedir auxilio al vigilante; sin embargo, cuando quiso actuar, el conductor del auto decidió salir del estacionamiento.

Hicieron el llamado a las autoridades educativas a realizar una mayor vigilancia estos espacios para evitar accidentes.

Dejaron en claro que ellas no estaban haciendo un mal uso de las instalaciones del ITD, estaban ensayando y calentando como escolta de la institución.

"Hasta los burros saben manejar bien", señalaron las estudiantes del ITD institución que es reconocida por su mascota, un burro.