Alumno ataca presuntamente con arma blanca a compañera en La Salle Laguna y huye

Un estudiante habría atacado con un arma blanca a una compañera dentro de las instalaciones de la Universidad La Salle Laguna, en Gómez Palacio, para posteriormente abandonar el lugar. La joven resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un centro médico privado.

La agresión ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas de este lunes 17 de agosto, cuando concluía la jornada escolar matutina y los alumnos se encontraban en la zona de salida del campus, ubicado en el Parque Industrial Carlos Herrera.

La institución educativa confirmó que uno de sus estudiantes lesionó “de forma sorpresiva” a una compañera, aunque no precisó qué tipo de objeto utilizó ni las heridas que le ocasionó.

Personal de la universidad intervino y activó los protocolos internos para atender a la joven, quien fue llevada a un hospital privado. Su estado de salud fue reportado como estable y permanece bajo atención médica.

Alumno habría escapado después de la agresión

Información extraoficial señala que el presunto responsable sería un estudiante identificado como Ulises “N”, quien habría empleado un arma blanca durante el ataque y escapado del campus después de lesionar a su compañera.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente la identidad del joven, su posible localización o si existe una denuncia formal en su contra. Tampoco se ha informado sobre el motivo que habría desencadenado la agresión.

La Salle Laguna indicó que los dos involucrados son alumnos de nuevo ingreso y que se conocían previamente; sin embargo, no detalló qué relación existía entre ellos.

Luego de lo ocurrido, trabajadores del plantel revisaron las cámaras de seguridad y preservaron las grabaciones para entregarlas a las autoridades encargadas de la investigación. También establecieron contacto con los familiares de ambos jóvenes para notificarles lo sucedido.

La Salle da de baja definitiva al estudiante

La universidad determinó la baja definitiva del alumno señalado, de acuerdo con sus protocolos institucionales, y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

En cuanto a la estudiante lesionada, la institución aseguró que dará seguimiento a su estado de salud y le ofrecerá acompañamiento emocional, legal y económico.

La Salle Laguna sostuvo que la agresión se derivó de una situación particular entre los involucrados y que no existe una amenaza generalizada para el resto de la comunidad. Por ello, las actividades académicas y administrativas continuaron con normalidad.

Hasta el cierre de esta información no se había dado a conocer si el estudiante señalado fue localizado o detenido.