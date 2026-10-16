Alumno del CBTis 130 es golpeado con boxer en el rostro; termina hospitalizado

Un adolescente terminó en el área de urgencias de la clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de ser agredido presuntamente con un boxer por uno de sus compañeros del CBTIS 130, en la ciudad de Durango, durante la tarde del jueves 15 de octubre.

El lesionado fue identificado con las iniciales J.A.G.M., de 15 años de edad, estudiante del primer semestre del turno vespertino de dicho plantel educativo, ubicado sobre el bulevar Instituto Politécnico Nacional, en el fraccionamiento Los Fuentes, donde ocurrió el altercado.

De acuerdo con la declaración de la madre del afectado, los hechos se registraron cuando su hijo se encontraba afuera de uno de los salones de clases y fue confrontado por otro estudiante, identificado como D.L., quien comenzó a reclamarle por supuestamente haberle tomado algunas fotografías sin su consentimiento.

Ante el señalamiento, el adolescente negó haber tomado las imágenes e incluso ofreció entregar su teléfono celular para que su compañero lo revisara; sin embargo, este rechazó la propuesta y, mientras continuaban discutiendo, presuntamente sacó un boxer que mantenía oculto en una de las bolsas de su pantalón.

Con dicho objeto, el señalado le habría propinado un golpe en el costado izquierdo del rostro, provocándole dos heridas, una en la mejilla y otra cerca del ojo y la región temporal. Tras recibir la agresión, el lesionado respondió con un puñetazo en la nariz de su compañero, quien comenzó a sangrar y posteriormente se retiró del lugar.

Debido a la hemorragia que presentaba, otros estudiantes auxiliaron al adolescente y lo trasladaron a la enfermería del plantel, desde donde solicitó la presencia de su madre, quien arribó aproximadamente a las 18:30 horas.

Posteriormente, lo llevó por sus propios medios a la clínica 50 del IMSS, donde le practicaron estudios radiológicos y se programó la sutura de ambas heridas, además de presentar inflamación y un hematoma en el párpado inferior izquierdo.

El ingreso hospitalario fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 20:00 horas, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al nosocomio para conocer lo sucedido.

La madre del adolescente manifestó que se encontraba a la espera de los resultados médicos y que todavía no había decidido si presentaría una denuncia formal por la agresión contra su hijo.