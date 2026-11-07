Alumnos de la UTD se suman a protestas; exigen suministro de agua

A las protestas de trabajadores de la Universidad Tecnológica de Durango (UTD), quienes el jueves realizaron un paro de brazos caídos para exigir garantías sobre el pago de sus prestaciones de diciembre, ahora se sumaron estudiantes que decidieron suspender el viernes sus actividades académicas ante la falta de agua y baños disponibles en sus edificios.

Alumnos de las carreras de Desarrollo de Negocios y Diseño Digital determinaron no asistir a clases el viernes como medida de protesta, debido a que llevan varios días sin suministro de agua, situación que ha dejado sin servicio los sanitarios de su edificio. De acuerdo con los estudiantes, el problema no se limita a un solo espacio, pues la falta de agua y mantenimiento también afecta al menos otros tres edificios de docencia de la institución.

Los alumnos señalaron que esta situación evidencia las deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura universitaria y cuestionaron el manejo de los recursos de la institución, al considerar que no se están garantizando condiciones básicas para recibir clases.

ANTECEDENTE

La protesta estudiantil ocurrió un día después de que docentes y personal de la universidad realizaran un paro de brazos caídos para exigir al rector transparencia en las finanzas y garantías de que existen recursos suficientes para cubrir los aguinaldos y demás prestaciones laborales correspondientes a diciembre.

De esta manera, la UTD enfrenta dos inconformidades: por un lado, trabajadores que demandan certeza sobre el cumplimiento de sus derechos laborales y, por otro, estudiantes que reclaman servicios básicos y condiciones adecuadas en sus instalaciones.