Alumnos del Conalep responden a burlas de 'Los Parrilleros', los creadores ofrecen disculpas

Estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Nuevo León respondieron a los comentarios de los integrantes del podcast Los Parrilleros MX, quienes utilizaron estereotipos sobre delincuencia y embarazos adolescentes para referirse al alumnado de la institución.

La respuesta se difundió mediante un video protagonizado por Ximena e Ismael, quienes mostraron parte de sus conocimientos técnicos y cuestionaron las consecuencias de estas expresiones.

Los comentarios del podcast provocaron la respuesta

La polémica comenzó con la circulación de un fragmento del programa en el que sus participantes calificaron como “bandidazos” a los estudiantes del Conalep y realizaron comentarios relacionados con embarazos adolescentes.

Las expresiones generaron críticas entre usuarios de redes sociales y llegaron a los alumnos, quienes decidieron responder mostrando las actividades que desarrollan durante su preparación académica.

En lugar de limitar su mensaje a rechazar las burlas, los jóvenes aprovecharon la grabación para explicar qué aprenden en sus carreras y señalar que la identidad de su comunidad escolar no puede reducirse a esos prejuicios.

Los Parrilleros reconocieron que reforzaron prejuicios

Tras las críticas, Los Parrilleros difundieron un comunicado en el que aseguraron que su intención no era discriminar ni menospreciar a los alumnos. Sin embargo, admitieron que sus palabras pudieron alimentar una imagen negativa de la comunidad estudiantil.

“Nos equivocamos y asumimos la responsabilidad por nuestras palabras”, expresaron en la disculpa pública.

Los creadores también informaron que mantienen contacto con personas del Conalep para utilizar sus plataformas en la difusión de contenidos sobre los planteles y sus estudiantes. Con ello, plantearon dar espacio a las actividades y experiencias que quedaron fuera de los comentarios originales.

La dio foco en la preparación de los jóvenes

El mensaje de los estudiantes destacó tanto los conocimientos adquiridos como el esfuerzo de sus familias para que puedan continuar estudiando.

La invitación a conocer sus talleres convirtió la respuesta en una propuesta de acercamiento, mostrar, mediante prácticas y proyectos, qué hacen los alumnos del Conalep y por qué piden ser valorados por sus habilidades, en lugar de los estereotipos asociados con su institución.