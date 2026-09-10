Alvarado sostiene el pulso ofensivo de Chivas

Cuatro goles en seis jornadas colocan a Roberto Alvarado ante una serie exigente que medirá su peso en el ataque y la respuesta colectiva

Alvarado entra en una prueba de tres rivales

Roberto Alvarado ha marcado cuatro de los nueve goles de Chivas después de seis jornadas. Ricardo Marín suma tres, mientras el equipo tiene 11 puntos y una diferencia de 9:6. El seguimiento del fútbol puede reunir resultados, calendarios y consultas en Champions League 1xBet, mientras los números de Alvarado ofrecen una referencia propia antes de los cruces con Atlas, Tigres y Monterrey. El calendario oficial fija esos partidos para el 10, 17 y 24 de octubre.

Cuatro goles nacieron de partidos distintos

Alvarado marcó ante FC Juárez, Puebla, Tijuana y Pachuca. Contra este último abrió el marcador al minuto 3, mientras frente a Tijuana anotó después del descanso en el 5-2. Esa variedad muestra producción tanto en partidos cerrados como en uno de mayor volumen ofensivo.

Antes de llegar a los tres cruces convendrá observar:

● cuántos tiros registra y cuántos van a puerta;

● si mantiene libertad para entrar desde la banda;

● qué delantero ocupa el centro cuando recibe abierto;

● cuántos minutos comparte con Ricardo Marín;

● si Chivas sigue marcando antes del descanso.

Es una lectura más útil que mirar solo la tabla de goleadores.

Atlas cambia el tipo de examen

El primer partido será como visitante ante Atlas el 10 de octubre. Una semana después, Chivas recibirá a Tigres. Entre Tigres y Monterrey aparece además Necaxa, el 20 de octubre, por lo que el bloque completo exige cuatro partidos en 15 días.

Ese detalle puede alterar el once. Si Alvarado acumula muchos minutos, la rotación frente a Necaxa o Monterrey será una variable real. Para mercados de goleador, tiros o primer tiempo, la alineación confirmada tendrá más valor que sus cuatro goles de agosto.

El ataque no depende de una pieza

Marín ha aportado tres tantos y anotó dos en la victoria sobre Tijuana. Santiago Sandoval y Diego Campillo completan la lista de goleadores. Eso permite medir si la producción de Alvarado crece cuando el nueve fija centrales o cuando otro atacante ocupa zonas interiores.

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Tigres y Monterrey darán respuestas diferentes

Tigres llegará al Akron el 17 de octubre; Monterrey recibirá a Chivas el 24. Uno mide la producción en casa y el otro el rendimiento fuera.

Rival Sede Pregunta sobre Alvarado Dato principal Atlas Fuera ¿Mantiene llegada al área? Tiros a puerta Tigres Casa ¿Sostiene peso ofensivo? Goles y asistencias Monterrey Fuera ¿Responde tras carga alta? Minutos y ocasiones

Para expectativas de resultado o goles de equipo, también habrá que mirar cuánto concede Chivas. Los seis goles recibidos en seis jornadas dejan una base útil, aunque todavía corta. Además, el balance inicial muestra tres victorias, dos empates y una derrota, una base que permite comparar si la mejora ofensiva de Alvarado también se traduce en resultados estables frente a rivales exigentes.

La mejor comparación llegará con más partidos

El arranque de Alvarado es fuerte porque sus cuatro goles aparecen repartidos en cuatro jornadas distintas. Septiembre añadirá partidos antes de Atlas ante Atlético de San Luis, Pumas, América y Querétaro. Esa muestra puede cambiar su promedio y el reparto de responsabilidades.

Si mantiene volumen de tiro, presencia en el área y conexión con Marín, los goles de agosto tendrán continuidad estadística. Si baja su participación pero Chivas conserva producción colectiva, la lectura será otra.

Los tres rivales destacados ofrecen pruebas distintas. Atlas medirá el rendimiento fuera, Tigres la respuesta en casa y Monterrey la capacidad de sostener intensidad después de una semana cargada. Ahí se verá si el inicio de Alvarado fue una racha corta o el comienzo de una temporada con peso ofensivo estable.