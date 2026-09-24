Álvarez Máynez presenta queja ante CNDH por muerte de cinco bebés en el IMSS de Durango

Jorge Álvarez Máynez presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el fallecimiento de cinco recién nacidos que estaban internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en la ciudad de Durango.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano dio a conocer la acción este jueves 24 de septiembre. En una imagen del escrito que difundió se observa un sello de recepción de la Oficialía de Partes de la CNDH con esa fecha.

La queja solicita investigar posibles violaciones a los derechos a la vida, la salud, la integridad personal, el interés superior de la niñez, el acceso a la información en materia de salud y el acceso a la verdad. Señala a personas servidoras públicas del IMSS que hayan tenido a su cargo la dirección y operación del hospital, así como la vigilancia epidemiológica, el control de infecciones, la atención médica y la administración.

Álvarez Máynez indicó que busca esclarecer si hubo responsabilidades relacionadas con esos procesos y con la información proporcionada a las familias. También pidió preservar la evidencia del caso. La presentación de la queja no acredita por sí misma que se hayan cometido las fallas señaladas; corresponde a las investigaciones determinar qué ocurrió y si existe alguna responsabilidad.

Los fallecimientos se registraron entre el 15 y el 19 de septiembre. El IMSS informó que realiza una revisión clínica y epidemiológica de cada caso. Como parte de su vigilancia detectó una bacteria sensible a los antibióticos disponibles en el hospital, aunque precisó que su presencia, con la información reunida hasta entonces, no explicaba por sí sola las cinco muertes.

El instituto reportó medidas de contención en la unidad neonatal, entre ellas el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos, labores de limpieza y desinfección, y la toma de cultivos de seguimiento. Autoridades sanitarias de Durango también iniciaron verificaciones y muestreos para aportar elementos a la investigación.

Hasta ahora no se ha informado una causa común confirmada para los cinco fallecimientos. La queja ante la CNDH abre una vía de revisión sobre la actuación de las autoridades hospitalarias, mientras continúa la investigación sanitaria para esclarecer las circunstancias en que murió cada recién nacido.