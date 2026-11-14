Amagan con cuchillo a trabajador para despojarlo de sus pertenencias en la J. Guadalupe Rodríguez

Durante la madrugada de este sábado, un trabajador fue víctima de un asalto a manos de dos sujetos, quienes lo amenazaron con un arma blanca para despojarlo de sus pertenencias, en calles de la colonia J. Guadalupe Rodríguez, en la ciudad de Durango.

El afectado, identificado como Juan Carlos Reyes, solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad pública aproximadamente a las 02:00 horas de este 14 de noviembre.

De acuerdo con lo narrado por la víctima, los hechos ocurrieron sobre la avenida Enrique Carrola Antuna, antes Canelas, a la altura de la cerrada Rubén Jaramillo, momentos después de que descendiera del vehículo de su trabajo.

El hombre mencionó que hasta dicho lugar llegó una camioneta cerrada de color café, de la cual descendieron dos individuos, quienes se acercaron a él y lo amenazaron con un cuchillo para exigirle sus objetos de valor.

Los presuntos delincuentes lograron apoderarse del teléfono celular y la cartera del trabajador, sin que se proporcionaran mayores características de los involucrados.

Al momento de solicitar el auxilio, el afectado manifestó que habían transcurrido aproximadamente 10 minutos desde que ocurrió el atraco, sin que se tenga información sobre la detención de los responsables.