‘Amanda’, primer ciclón tropical de 2026, se estaría formando en el Pacífico: ¿llegará a México?
Aunque la temporada de ciclones tropicales inició oficialmente el pasado 15 de mayo, hasta ahora no se ha registrado ninguno de estos sistemas meteorológicos en lo que va del año. Sin embargo, esta situación podría cambiar pronto, pues actualmente autoridades vigilan una zona de baja presión con posible desarrollo ciclónico.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha dado a conocer con anterioridad que la temporada de ciclones tropicales y huracanes inicia tentativamente a mediados de mayo, justo al tiempo en que finalizaría la temporada de frentes fríos.
Sin embargo, al tratarse de pronósticos, las fechas no siempre son precisas, y hasta este 29 de mayo aún no se ha formado ningún ciclón tropical tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico.
A pesar de que ya pasó la fecha en la que la Conagua pronostica el inicio de los ciclones tropicales, hasta el momento únicamente se han acercado tres ondas tropicales.
Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que el organismo mantiene vigilancia en una zona de baja presión al suroeste de las costas de Baja California, con probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, por lo que podría convertirse en “Amanda”, el primer ciclón tropical de 2026 en el Pacífico.
De acuerdo con lo reportado por Conagua este viernes al mediodía, las probabilidades de que la zona de baja presión se desarrolle a ciclón tropical son del 70%, aunque este dato podría cambiar conforme pasen los días.
Actualmente, la zona de baja presión de encuentra al suroeste de Baja California, aunque a varios cientos de kilómetros de distancia, por lo que la Conagua prevé que, de desarrollarse a ciclón tropical, “Amanda” no afectarías las costas mexicanas.
Sin embargo, debido a que por diversos factores el desarrollo de este tipo de sistemas puede ser impredecible, se recomienda a la ciudadanía estar atenta a los canales oficiales de la Conagua, donde se dan a conocer actualizaciones diarias de este tipo de eventos meteorológicos.