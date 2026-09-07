Amarran a velador para saquear una vivienda en construcción en fraccionamiento Los Viñedos II

Un velador fue sometido y amarrado durante la madrugada del domingo por tres personas que presuntamente ingresaron a una vivienda en construcción para apoderarse de diverso material, en el fraccionamiento Los Viñedos II, de la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 03:30 horas del domingo 6 de septiembre, en una finca ubicada sobre avenida Las Arboledas, cerca de Nicolás Bravo, donde Leobardo Guardado Mireles se encontraba realizando labores de vigilancia.

Según declaró el trabajador, mientras permanecía dentro de la caseta, escuchó que tocaron la puerta y, al pensar que se trataba de alguno de los inquilinos, decidió abrir. En ese momento ingresaron dos hombres y una mujer.

El velador aseguró reconocer a la mujer con el nombre de “Gaby”, mientras que uno de los hombres era alto, delgado, de cabello negro y llevaba parte del rostro cubierto con un tapabocas. Del tercer involucrado no proporcionó mayores características.

Uno de los sujetos llevó al trabajador hacia otro punto del inmueble, donde presuntamente le ató las manos con lo que parecía ser un alambre y lo dejó sentado en una silla bajo vigilancia, mientras sus acompañantes recorrían la construcción.

Después de algunos minutos, la persona que vigilaba al velador también se retiró, situación que este aprovechó para liberarse. Al revisar la construcción, descubrió que habían desaparecido lámparas, cable eléctrico y contactos, aunque no pudo precisar las cantidades.

Agentes de la Policía Investigadora del Delito acudieron al lugar para tomar conocimiento del robo y realizar las primeras indagatorias. La parte afectada fue orientada para presentar la denuncia formal y establecer el monto de lo sustraído.