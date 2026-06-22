¿Amas los abonos chiquitos? La razón por la que podrías estar pagando más del doble

Los llamados “pagos chiquitos” pueden parecer una de las formas más accesibles de comprar muebles, electrodomésticos y otros artículos sin hacer un desembolso fuerte de inmediato. Sin embargo, detrás de esas cantidades pequeñas suele esconderse un costo financiero mucho más alto de lo que muchas personas imaginan.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que este tipo de financiamiento puede llevar a que el consumidor termine pagando hasta más del doble del valor original del producto.

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¿Qué son los pagos chiquitos?

Se trata de créditos o esquemas de financiamiento que ofrecen principalmente mueblerías, tiendas departamentales y algunos comercios para adquirir productos a plazos semanales, quincenales o mensuales.

A primera vista parecen una alternativa cómoda, porque permiten llevarse un artículo sin pagarlo de contado. El problema es que buena parte de esos abonos se va al pago de intereses y otros cargos, por lo que la deuda tarda más en bajar y el costo final se eleva de manera considerable.

El verdadero problema no es el plazo, sino el costo total

La advertencia principal es que muchas personas se enfocan solo en cuánto van a pagar por semana o por quincena, sin revisar cuánto terminarán desembolsando al final del crédito.

Por eso, antes de aceptar este tipo de financiamiento, lo más importante es revisar:

el costo total que pagarás al final;

la tasa de interés aplicada;

la duración del financiamiento;

el monto del enganche;

las penalizaciones por retraso o incumplimiento;

la diferencia entre pagar de contado y comprar a crédito.

¿Conviene dar enganche?

En muchos casos, sí. Dar un enganche puede ayudar a reducir el monto financiado y, con ello, disminuir el total de intereses que se generarán a lo largo del plazo.

¿Puede ser mejor usar una tarjeta de crédito?

Si se usa de forma responsable, una tarjeta de crédito puede resultar una opción más conveniente, especialmente cuando permite aprovechar meses sin intereses o liquidar el saldo antes de que empiecen a acumularse cargos financieros elevados.

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Recomendaciones antes de firmar

Antes de aceptar cualquier esquema de pagos pequeños, conviene guardar y revisar con cuidado:

el comprobante de compra;

los comprobantes de cada pago realizado;

la factura, una vez liquidada por completo la deuda.

La recomendación principal es no dejarse llevar solo por el tamaño del abono. Un pago pequeño no siempre significa una compra barata.