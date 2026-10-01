Ambientalistas solicitan en Cabildo la construcción de barda perimetral en el Parque Sahuatoba

En la sesión de Cabildo de Durango de este jueves 1 de octubre, se presentaron ambientalistas para solicitar apoyo a la propuesta de construcción de una barda perimetral que delimite el Parque Sahuatoba y sustituya lo que hasta este momento corresponde a un muro verde.

Tomando en cuenta que, en diferentes ocasiones, este muro ha sido destruido, ambientalistas y sociedad civil han solicitado que se realice una delimitación permanente con una barda, para evitar que se invada o se pierda terreno del parque.

Suha Bujdud León, ambientalista, comentó que esperan que se destine presupuesto para 2027, con el objetivo de que se pueda construir la barda perimetral.

El tramo que consideró urgente es el que colinda con los fraccionamientos y colonias donde se encuentra ahora el muro verde, el cual es continuamente vandalizado.

De aprobarse la asignación de un recurso para este proyecto, dijo que posteriormente se trabajaría en los detalles que deberá contemplar la construcción.

Por su parte, Adriana Carvajal Romero, de la Asociación de Médicas Veterinarias, espera que se autorice el presupuesto para la delimitación, ya que forma parte del cuidado del parque.

Comentó que también es importante trabajar en el cuidado de la fauna silvestre que habita en el parque, así como incrementar el arbolado.

Una de las situaciones que han detectado es que no hay suficiente agua para riego, por lo que muchos árboles se han secado. Aunque algunos ya fueron retirados, otros permanecen como percha para algunas aves.

Las dos ambientalistas forman parte del Consejo Asesor del Parque Guadiana y han realizado consultas con otros integrantes, entre los cuales se encuentran académicos, investigadores, autoridades y sociedad civil.