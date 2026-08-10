AMD asegura que infraestructura y alcantarillado funcionan normalmente, pero ha sido demasiada agua

Sobre el resultado que se ha tenido en la ciudad tras las lluvias y la tromba que se registró la semana pasada, Aguas del Municipio de Durango (AMD) informó que la infraestructura y el sistema de alcantarillado funcionaron de manera normal pero se acumuló demasiada agua, y reconoció que existen áreas de oportunidad, sobre todo en la zona de Primo de Verdad.

El director de AMD, Jesús González Smith, recordó que durante la tromba cayeron en la ciudad, de acuerdo con el reporte de Protección Civil, cerca de 54 milímetros de lluvia por metro cuadrado, cantidad que representa la lluvia que históricamente cae durante todo el mes de agosto.

“En materia de agua potable, en materia de alcantarillado, todo trabajó normalmente”, aseguró.

A pesar de las pérdidas generadas en el patrimonio de algunas familias, tanto en vehículos como en viviendas, señaló que se considera un saldo blanco, ya que a las dos o tres horas el agua ya había bajado.

Dijo que los arroyos y canales iban saturados, por lo que, a pesar de que todos los colectores estuvieron trabajando, también se encontraban saturados.

En cuanto a los daños que sufrieron viviendas en la colonia La Virgen, apuntó que se encuentran cerca del arroyo llamado del Caballo, que es una zona de riesgo e incluso una invasión, pero algunas familias se asentaron en un lugar donde se concentra el agua. Señaló que ocurre algo similar con las viviendas ubicadas en la zona de la Presa del Hielo.

En el caso de la zona cercana al colector Jalisco, el funcionario aseguró que, de no haber funcionado adecuadamente el sistema, el agua hubiera inundado hasta un metro y medio dentro de las casas.

Mientras que, sobre lo ocurrido en el bulevar Primo de Verdad, González Smith reconoció que la zona tiene áreas de oportunidad, pero ya cuenta con infraestructura que se encuentra en funcionamiento.

Respecto a las zonas que sufrieron afectaciones, entre las que se encuentra una malla en el Parque Guadiana, recordó que hace años eran arroyos y ahora son calles y viviendas; sin embargo, durante las lluvias se convierten nuevamente en canales, debido a que el agua se acumula.