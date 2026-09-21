AMD podría instalar cámaras para combatir vandalismo en pozos

En el municipio de Durango, autoridades aseguran que algunos reportes por falta de agua en los domicilios se deben a daños en la infraestructura, principalmente en los pozos, o también a cortes de energía eléctrica, debido a que se suspende el suministro.

Ante el vandalismo, daños y robos en contra de la infraestructura de los pozos, el organismo podría instalar cámaras y alarmas para evitar delitos.

La situación más común que se presenta es que personas ajenas ingresen a los pozos para robar el cableado. Aprovechan cuando hay cortes de luz, ya que, de otra manera, sería peligroso.

Estos daños generan pérdidas económicas para el organismo, aunque depende de qué pozo sea el vandalizado.

COORDINACIÓN CON CFE

Sobre los cortes de energía, se indicó que tratan de mantener coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para que se restablezca el servicio lo más pronto posible, ya que, después de que regresa la energía, pueden pasar hasta tres horas más para que el agua llegue a los domicilios.

“Hay ocho pozos, que le llamamos el ocho de La Ferrería; son ocho pozos que están en todo el canal. El último está en la calle, está aquí por el Sindicato de Tres Poderes, y cuando se nos apagan los pozos, obviamente la gente deja de tener agua”, expresó el director de AMD, Jesús González Smith.

CAMBIARÁN LÍNEA

En el caso de las denuncias por falta de suministro de agua que han realizado vecinos de la colonia Azteca desde hace dos semanas, una situación que ya estaba complicando la realización de sus actividades diarias, informó que cambiarán una línea de conducción.

De acuerdo con las denuncias de vecinos, no contaban con suministro regular y, aunque Aguas del Municipio de Durango (AMD) enviaba pipas para el abastecimiento, no era la solución que requerían.

Este lunes 21 de septiembre, el director del organismo, Jesús González Smith, señaló que esa falta de presión y agua se resolverá con unos trabajos que van a iniciar para reponer toda una línea de conducción que va a un costado del bulevar Domingo Arrieta.

Detalló que esa línea va desde la calle Tinguillo, de la colonia Azteca, hasta 800 metros adelante de La Ferrería. Es una línea de cuatro pulgadas que era de cemento de asbesto y se cambiará por PVC blanco, debido a que presentaba un taponamiento de raíz.

Calculan que los trabajos se lleven a cabo durante al menos 15 días y piden paciencia a las personas que utilizan la zona para estacionarse, para que puedan buscar otra opción con anticipación.