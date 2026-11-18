El hallazgo de un mensaje en el que se advertía sobre una presunta balacera al interior de una escuela secundaria de la ciudad de Durango generó la movilización de elementos de seguridad pública durante la tarde del martes 17 de noviembre.

Los hechos se registraron en la Escuela Secundaria Revolución Educativa, ubicada en el cruce del bulevar Domingo Arrieta y la calle 4 de Abril, de la colonia Juan Lira Bracho.

Fue aproximadamente a las 18:30 horas cuando elementos de seguridad pública recibieron la solicitud de realizar recorridos de vigilancia en las inmediaciones del plantel educativo, ante la amenaza detectada por uno de los estudiantes.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la directora de la institución, quien explicó que uno de los alumnos ingresó a los sanitarios y descubrió un mensaje escrito en una de las paredes.

En dicho texto se advertía que durante el transcurso del día se registraría una balacera, incluso se establecía como hora las 3:15, situación por la cual la directora solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad mediante el número de emergencias 911.

Ante el reporte, los policías reforzaron la vigilancia en las inmediaciones de la secundaria, particularmente durante la salida de los estudiantes, con la finalidad de prevenir algún incidente que pusiera en riesgo a la comunidad escolar.