Amenazan a adolescente en la Azcapotzalco y lo meten a una casa para robarle

Un adolescente fue víctima de un robo con violencia luego de que presuntamente tres jóvenes lo obligaron a ingresar a un domicilio de la colonia Azcapotzalco, de la ciudad de Durango, donde lo amenazaron con un cuchillo y un bate para despojarlo de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:00 horas del jueves 27 de agosto, en las inmediaciones del bulevar Dolores del Río y la calle Chichén Itzá. Poco después, el padrastro de la víctima recibió una llamada en la que le informaron lo sucedido.

Según la información recopilada, el adolescente, identificado con las iniciales GORP, de 15 años de edad , señaló que tres jóvenes, de entre 15 y 16 años de edad, lo interceptaron y posteriormente lo llevaron por la fuerza hacia una vivienda, donde comenzaron a amenazarlo.

Los presuntos responsables portaban un cuchillo y un bate, con los cuales intimidaron al menor para quitarle unos tenis, una chamarra roja marca Guess, un teléfono celular iPhone 13 Pro Max y una gorra con la imagen de San Judas Tadeo.

Después del atraco, una persona desconocida permitió al adolescente utilizar un teléfono para comunicarse con su padrastro y pedir ayuda. El hombre acudió a recogerlo al cruce de las calles Kukulcán y bulevar Dolores del Río, además de solicitar la presencia de las autoridades.

Posteriormente, la víctima señaló una vivienda de la misma colonia como el lugar donde presuntamente ocurrió el robo e identificó mediante iniciales a uno de los adolescentes que habría participado. El padrastro aseguró que observó al señalado con una chamarra y una gorra que su hijastro reconoció como propias.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron al sitio para atender el reporte, mientras que agentes investigadores recabaron información sobre lo sucedido. El caso fue turnado al Ministerio Público para continuar con las investigaciones y determinar la responsabilidad de quienes resulten involucrados.