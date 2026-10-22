Amenazan con cuchillo a empleada durante asalto a tienda en Zona Centro de Durango

Una tienda de conveniencia de la Zona Centro de Durango fue asaltada por un solitario ladrón que amenazó con un arma blanca a la empleada de turno para llevarse entre cuatro mil y cinco mil pesos en efectivo, de acuerdo con las versiones en el lugar.

El atraco ocurrió alrededor de las 21:00 horas de este miércoles, en la calle 5 de Febrero, cerca de la calle Carlos León de la Peña. La trabajadora relató a los agentes investigadores que el individuo ingresó al establecimiento, tomó un refresco del refrigerador y, cuando ella se acercó a la caja para atenderlo, la amenazó con un cuchillo para exigirle el dinero.

El hombre fue descrito como de tez morena, complexión media, estatura mediana, bigote negro, camisa azul y gorra negra. Después de obtener el efectivo, salió de la tienda y se retiró a pie. Según se le dijo a los agentes que acudieron al lugar, habría caminado en dirección al Hospital Materno Infantil. Sin embargo, no se informó de alguna detención.