Amenazan con navaja a un joven y le quitan mil 200 pesos en Nuevo Durango II

Un joven fue víctima de un robo con violencia la noche de este sábado, en el fraccionamiento Nuevo Durango II, luego de que un sujeto lo amenazara con una navaja para despojarlo de su cartera y dinero en efectivo.

El reporte fue realizado al número de emergencias 911 alrededor de las 21:30 horas, cuando la víctima informó que acababa de ser asaltada y que tenía ubicado al presunto responsable en las inmediaciones de una vivienda del sector.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al lugar para entrevistarse con el afectado, identificado como Ángel Adrián, quien relató los hechos ocurridos minutos antes.

Según su declaración, caminaba por la calle Eucalipto, cuando fue interceptado por un hombre al que no logró identificar plenamente.

El joven señaló que el sujeto sacó una navaja y se la colocó en el abdomen mientras le exigía que entregara sus pertenencias para evitar ser lesionado.

Ante la amenaza, decidió entregar su cartera, en la que llevaba aproximadamente mil 200 pesos en efectivo. Tras obtener el dinero, el presunto asaltante huyó del lugar con rumbo desconocido.

A pesar de los recorridos realizados por las corporaciones de seguridad en la zona, no se informó sobre la localización o detención del señalado como responsable.