Un sujeto armado perpetró un asalto durante la mañana de este viernes en una tienda de conveniencia del fraccionamiento Montebello, de la capital duranguense, donde se apoderó de dinero en efectivo y mercancía, para posteriormente escapar con ayuda de un cómplice.

El atraco se registró alrededor de las 10:00 horas del 27 de noviembre, en el establecimiento denominado Oxxo Sol Naciente, ubicado sobre la avenida Mártires de Sonora, a la altura de la calle Osmio.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) acudieron al establecimiento, donde se entrevistaron con Judith, trabajadora del negocio, quien proporcionó detalles sobre la manera en que ocurrió el asalto.

Según el testimonio de la empleada, al establecimiento ingresó un hombre de aproximadamente 1.80 metros de estatura, complexión robusta y tez morena clara, quien vestía una sudadera de color café con capucha y llevaba el rostro cubierto.

El sujeto se dirigió al área de cajas, donde le mostró a la trabajadora un arma de fuego que llevaba fajada a la cintura y, mediante amenazas, le ordenó que se apartara de la caja registradora.

El presunto delincuente se apoderó de aproximadamente mil pesos en monedas y billetes de distintas denominaciones, además de cajetillas de cigarros y encendedores, cuya cantidad no pudo precisar la empleada.

En el exterior del establecimiento lo esperaba otro hombre, quien vestía una chamarra de cuadros en tonos oscuros y se encontraba a bordo de una motocicleta negra, en la cual ambos escaparon con dirección a la avenida Mártires de Sonora.