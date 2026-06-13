Amenazas disminuyen 11.5% en Durango durante el primer cuatrimestre de 2026

Las denuncias por el delito de amenazas registraron una disminución en Durango durante el primer cuatrimestre de 2026, al contabilizarse 346 casos entre enero y abril, cifra inferior a los 391 expedientes reportados en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia de este delito mostró una reducción de 45 casos, equivalente a 11.5 por ciento respecto al año anterior. Además, el comportamiento de 2026 también se ubicó ligeramente por debajo de los 349 casos registrados durante los primeros cuatro meses de 2024.

El municipio de Durango concentró la mayor cantidad de denuncias, con 188 casos entre enero y abril, lo que representa más de la mitad del total estatal. Le siguieron Gómez Palacio con 35, Lerdo con 22, Cuencamé con 15 y Guadalupe Victoria con 12 denuncias.

Es decir, aunque la capital continúa siendo el municipio con mayor incidencia debido a su concentración poblacional, la tendencia estatal durante los primeros meses de 2026 se mantiene a la baja en comparación con el mismo periodo del año pasado.