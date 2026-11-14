América enfrenta a RB New York hoy sábado 14 de noviembre: horario y dónde ver EN VIVO

Las Águilas del América no quieren perder ritmo en este parón por la Fecha FIFA de noviembre, y es por ello que disputarán un encuentro amistoso en New York.

Será el Sports Illustrated Stadium el escenario del choque entre los Azulcremas y el Red Bull de la Major League Soccer (MLS), esta noche.

En el torneo local marchan en el segundo lugar de la clasificación con 30 puntos y buscan llegar al cierre de la fase regular con buen ritmo; los de Coapa buscarán el liderato, el sábado ante los Tigres, en el estadio Universitario.

América va a este compromiso sin sus cuatro seleccionados mexicanos: Israel Reyes, Kevin Álvare, Isaías Violante y Erick 'Chiquito' Sánchez; además de la ausencia por lesión del uruguayo Brian Rodríguez.

Con un triunfo sobre los Tigres en el Volcán, sumado a un empate o triunfo de Chivas sobre Cruz Azul, las Águilas terminarían líderes del actual Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Cuándo y dónde ver el América vs RB New York?

América busca cerrar como líder el torneo Apertura 2026, pero mientras la Fecha FIFA sigue en curso, sostendrán este encuentro amistoso en contra del Red Bull New York, equipo de la MLS.