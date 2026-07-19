América Latina y el Caribe en el Mundial FIFA 2026: balance

El 19 de julio de 2026 concluye el Mundial organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación. En poco más de un mes el ambiente y la opinión pública se eclipsaron por los encuentros que protagonizaron cuarenta y ocho selecciones nacionales. Nueve de las cuales representaron a América Latina y El Caribe: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Haití, México, Panamá y Uruguay.

El balance en el terreno de los resultados indica que la Argentina, gobernada actualmente por Javier Milei, quedó al frente respecto de todos los equipos que representaron a la región. México, Brasil, Colombia y Paraguay llegaron a octavos de final y fueron derrotados en esa instancia. Ecuador fue eliminada en la etapa de dieciseisavos y Uruguay, Haití y Panamá no superaron la fase de grupos. Sin duda, hubo tres sorpresas.

La eliminación de Paraguay a Alemania. El fracaso de Uruguay y la eliminación de Brasil, que por historia siempre es candidato al título. Por otro lado, Colombia perdió en penales contra Suiza en octavos de final. Haití y Panamá perdieron sus tres partidos.

México no logró colocarse entre los primeros ocho lugares. Sin duda el primer tiempo contra Ecuador es insuperable. Puede ser equiparable al encuentro México-Argentina, en el mundial del 2006 en Alemania. La selección mexicana perdió la oportunidad de superar la fase de octavos de final. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial “hay países que logran ganar guerras mundiales”, que se asocia al ideario del enorme estadista que fue Winston Churchill e Inglaterra derrotó a México en el Estadio Azteca en la etapa de octavos de final. Posteriormente Inglaterra perdió en semifinales contra Argentina.

En el otro extremo tenemos que en este Mundial FIFA 2026, participó el país más desigual de América Latina y El Caribe: Haití. El país caribeño, que comparte la isla con República Dominicana, participó y perdió sus tres partidos. Este año habrá elecciones presidenciales y después de observar brevemente la historia del primer país que se independizó, y revisar la dictadura de Francois y Jean Claude Duvalier de 1957 a 1986 (Papa doc y Baby doc), el que hayan representado a su país en un concierto de cuarenta y ocho países, es un mérito que capta la atención.

América Latina y El Caribe gira a la derecha y en el contexto de este mundial, los resultados en lo futbolístico tampoco favorecieron a los países progresistas. México, Brasil y Uruguay, gobernados respectivamente en la actualidad por Claudia Sheinbaum, Lula Da Silva y Yamandú Orsi, no lograron quedar entre los primeros ocho lugares.

Mientras tanto Colombia, que tampoco pudo llegar a cuartos de final, será hasta el próximo 7 de agosto gobernada por el Pacto Histórico, bajo el liderazgo de Gustavo Petro. A partir de ese momento asumirá el poder el derechista Abelardo de la Espriella.

En contrasentido, Argentina gobernada desde diciembre de 2023 por el derechista Javier Milei, se posiciona como la máxima representante latinoamericana en el certamen deportivo. Es inevitable echar un breve vistazo a la historia contemporánea argentina. El liderazgo popular de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. La dictadura militar de 1976 a 1983. En el ámbito del futbol, cuando obtuvo su primer Copa Mundial el país del cono sur era gobernado por la dictadura militar que dio golpe de Estado a María Estela Martínez, en marzo de 1976. En el segundo campeonato, obtenido en México en 1986, el Jefe de Estado era Raúl Alfonsín. En el campeonato que obtuvieron en Qatar, le correspondió al expresidente Alberto Fernández recibir al equipo albiceleste. En todo caso ya queda para la historia gráfica la pancarta “Las Malvinas son argentinas” que lució un grupo de sus seleccionados después del triunfo sobre Inglaterra en las semifinales del 2026.

*CIALC UNAM