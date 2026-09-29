'American Horror Story', ¿qué temporadas ver para entender la nueva entrega?

La nueva temporada de “American Horror Story” ya llegó a Disney+ y con ella regresaron algunos de los personajes más recordados de la antología creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. La temporada 13 comenzó su estreno hace unos días con sus primeros tres episodios y recupera figuras y elementos de entregas anteriores, dando pie a nuevas conexiones dentro de este particular universo de terror.

Aunque no es necesario volver a recorrer las 12 temporadas anteriores para seguir la historia, existe una selección de capítulos que permite refrescar algunos de los personajes, escenarios y acontecimientos que resultan relevantes para esta entrega. La propia franquicia compartió recientemente una guía de episodios esenciales que abarca seis temporadas, “Murder House”, “Coven”, “Freak Show”, “Hotel”, “Cult” y “Apocalypse”.

En total, son 14 episodios los que forman parte de este maratón, debido a que una de las historias recomendadas se desarrolla en dos capítulos. Se trata de una forma más breve de ponerse al día antes de continuar con los 13 episodios que conforman la nueva temporada, que además marca el regreso de figuras como Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman y Jessica Lange.

Con este recorrido, los fans de la saga pueden recuperar las principales conexiones entre algunas de las temporadas más importantes de la serie y llegar a la decimotercera entrega con los antecedentes necesarios para reconocer personajes, escenarios y referencias que forman parte de su historia.

TEMPORADA 1, “MURDER HOUSE”

El recorrido comienza con la primera temporada, “Murder House”, que estableció buena parte de las reglas sobrenaturales de American Horror Story y presentó a personajes que posteriormente volverían a aparecer. Para recuperar esa historia, la selección recomienda “Pilot”, el episodio que introduce a la familia Harmon y la casa marcada por una larga cadena de tragedias; “Spooky Little Girl”, donde se profundiza en uno de los fantasmas más importantes de la mansión; y “Afterbirth”, capítulo que cierra la temporada y deja establecidas algunas de las piezas que posteriormente serían retomadas por la franquicia.

TEMPORADA 3, “COVEN”

Después llega “Coven”, una temporada particularmente importante para las conexiones que American Horror Story ha desarrollado con el paso de los años. Los episodios que conviene recuperar son “Bitchcraft”, que presenta a las jóvenes brujas y a la Academia Robichaux; “Go to Hell”, que lleva el conflicto del aquelarre hacia una nueva etapa; y “The Seven Wonders”, el episodio final en el que se define quién ocupará el lugar de la Suprema. La relevancia de esta temporada aumenta debido al regreso de personajes y elementos vinculados con el aquelarre en la decimotercera entrega.

TEMPORADA 4, “FREAK SHOW”

El siguiente salto lleva al espectáculo ambulante de “Freak Show”, donde la atención se concentra en una historia que posteriormente adquirió un peso particular dentro de la mitología de la serie. La recomendación incluye “Edward Mordrake, Part 1” y “Edward Mordrake, Part 2”, los dos episodios dedicados al personaje que aparece durante la temporada y que establece una conexión sobrenatural con los integrantes del espectáculo. Precisamente por tratarse de una historia dividida en dos partes, el número total de episodios recomendados asciende a 14.

TEMPORADA 5, “HOTEL”

En “Hotel” el repaso se concentra en “Devil’s Night”, uno de los capítulos más particulares de la temporada protagonizada por Lady Gaga, Sarah Paulson y Evan Peters. El episodio permite regresar al Hotel Cortez y a algunos de los personajes que habitan este escenario sobrenatural, además de recuperar elementos que posteriormente fueron retomados dentro de las conexiones entre distintas entregas de la antología.

TEMPORADA 7, “CULT”

La selección continúa con “Cult”, una temporada que se alejó de los fantasmas y las brujas para presentar una historia marcada por el miedo político y el fanatismo. El capítulo elegido es “Charles (Manson) in Charge”, correspondiente al décimo episodio de la temporada, que permite volver a Kai Anderson y al culto que construye a su alrededor. Su inclusión forma parte del recorrido planteado para refrescar a algunos de los personajes que regresan o adquieren relevancia dentro de la nueva etapa de la franquicia.

TEMPORADA 8, “APOCALYPSE”

Finalmente aparece “Apocalypse”, la temporada que concentra la mayor cantidad de episodios dentro de esta guía y que resulta especialmente relevante por haber reunido historias y personajes de diferentes entregas. El recorrido comienza con “The End”, continúa con “Return to Murder House” y después llega a “Fire and Reign” y “Apocalypse Then”. Estos cuatro capítulos permiten recuperar el crossover que vinculó principalmente a “Murder House”, “Coven” y “Hotel”, además de repasar el conflicto alrededor de Michael Langdon y el apocalipsis que da nombre a la temporada.