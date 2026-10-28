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Cuauhtémoc Cárdenas

AMLO despide a Cuauhtémoc Cárdenas: fue precursor del movimiento democrático en México

A través de X, el expresidente de México afirmó que sin Cárdenas la realidad política del país sería otra

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AGENCIAS
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El expresidente de MéxicoAndrés Manuel López Obrador, lamentó el deceso del político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, a los 92 años de edad.

A través de X, el exmandatario federal lo calificó como precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. "Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador".

Expresó sus condolencias a sus familiares y amigos. "Nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren", concluyó.

Fallece Cuauhtémoc Cárdenas


Esta noche, se dio a conocer el fallecimiento de Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a los 92 años de edad.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Cuauhtémoc Cárdenas AMLO Cuauhtémoc, precursor, edad., democrático

               

                
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