AMLO reaparece para defender a Sheinbaum y Morena; pide que 'regrese el otro Trump'

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente este miércoles mediante una carta difundida en sus redes sociales, en la que expresó su “apoyo sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y lanzó una crítica directa al actual gobierno de Donald Trump por lo que calificó como una nueva embestida intervencionista contra México.

El documento, titulado “Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump”, fue firmado desde la Quinta La Chingada, en Palenque, Chiapas, con fecha del 3 de junio de 2026.

En la carta, López Obrador acusa que algunos funcionarios de Estados Unidos estarían buscando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México, bajo el argumento del combate a la migración y al narcoterrorismo.

“Para ser más claros: algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México”, señala el exmandatario en la misiva.

AMLO sale en defensa de Sheinbaum

La carta fue publicada en medio de un ambiente de tensión entre México y Estados Unidos, luego de recientes señalamientos por presunta intervención estadounidense en asuntos internos del país. En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum también había reclamado respeto a la soberanía nacional ante comentarios y acciones atribuidas a autoridades estadounidenses.

López Obrador sostuvo que los ataques contra México no tendrían como fondo un interés genuino por resolver los problemas de seguridad o consumo de drogas en Estados Unidos, sino motivaciones políticas y electorales.

Afirmó que se estaría intentando culpar a México de los problemas internos estadounidenses, como parte de una estrategia de propaganda rumbo a próximas elecciones.

“El Trump de ahora es distinto al que traté”

Uno de los puntos más llamativos del texto es el contraste que AMLO hace entre el Donald Trump con el que convivió durante su sexenio y el actual presidente estadounidense.

López Obrador aseguró que, durante su gobierno, logró resolver varios temas con Trump mediante diálogo y sin confrontación. Recordó que, aunque hubo discrepancias, especialmente por la amenaza de imponer aranceles por el tema migratorio, ambos gobiernos alcanzaron acuerdos antes de que el conflicto escalara.

También destacó que durante su administración, Trump no aumentó los cobros por el envío de remesas, aceptó no incluir el petróleo mexicano en el tratado comercial y mantuvo una relación de cooperación durante la pandemia de COVID-19.

“Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México”, escribió.

Recuerda el caso Cienfuegos y las ofertas de apoyo militar

En otro tramo de la carta, López Obrador retomó el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, detenido en Estados Unidos en 2020.

AMLO afirmó que, cuando solicitó a Trump revisar las pruebas del caso, éste accedió a que el expediente fuera radicado en México. Según el expresidente, posteriormente se demostró que se trataba de una represalia política contra una institución fundamental del Estado mexicano.

También recordó que Trump le ofreció en dos ocasiones apoyo de agentes o fuerzas especiales para combatir a la delincuencia, pero dijo que él manifestó su desacuerdo.

“Que regrese el otro Trump”

Hacia el final de la carta, López Obrador atribuye el cambio de postura de Trump a sus “falsos amigos y consejeros internos y del exterior”, a quienes acusa de embarcarlo en “viles y siniestras aventuras”.

El expresidente incluso plantea su deseo de que Trump rectifique y vuelva a gobernar como antes, “con entusiasmo, de manera personal” y confiando en su propio juicio.

La frase con la que cierra la carta resume el tono del mensaje:

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.”

FB: AMLO

Crece tensión por señalamientos de injerencia

La postura de AMLO se suma a un contexto político marcado por acusaciones de intervención extranjera. En el Congreso mexicano, Morena y sus aliados impulsaron recientemente una reforma para permitir la anulación de elecciones cuando se compruebe injerencia extranjera, aunque la oposición ha advertido que el concepto podría prestarse a interpretaciones políticas.

Medios nacionales también reportaron que, en su carta, López Obrador acusó directamente a funcionarios estadounidenses de buscar debilitar a Morena y respaldar a la oposición en México, lo que coloca nuevamente al exmandatario en el centro de la discusión pública pese a su retiro formal de la política.

Con esta intervención, AMLO rompió nuevamente el silencio para defender a Sheinbaum, cerrar filas con Morena y enviar un mensaje directo a Washington: México, según su postura, enfrenta una nueva etapa de presión política desde Estados Unidos.