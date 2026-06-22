¿AMLO teme que hable 'El Mayo'? Sheinbaum minimiza posibles revelaciones de Ken Salazar

Durante su conferencia de prensa de este lunes 22 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al adelanto del libro del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que refiere que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene miedo de lo que Ismael "El Mayo" Zambada pueda revelar a las autoridades estadounidenses.

La mandataria federal pidió esperar a que salga el libro de Salazar y compartió que a López Obrador le preocupaba la participación de agencias de Estados Unidos en la captura de "El Mayo" , además que no hay preocupación por el tema.

"Hasta que no salga el libro, no podemos decir exactamente qué es lo que dice. Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de una agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de ‘El Mayo’ Zambada en México para llevarlos a Estados Unidos".

"No tiene que ver con qué va a decir este personaje, este cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo quien iba a decir, sino más bien y por eso se enfrió la relación con Ken Salazar si ustedes lo recuerda. Él puso en pausa la relación con el entonces embajador de Estados Unidos en México porque nunca quedó claro cómo fue que se llevan al ‘Mayo’ Zambada a Estados Unidos; no porque no debería haber sido detenido porque finalmente tenía órdenes de aprehensión en México, sino cuál fue la participación de una agencia o del gobierno de Estados Unidos -entonces estaba el presidente Biden- en esa captura.

"Esa era su preocupación en todo caso por la injerencia y la violación a la soberanía en México", dijo.

Claudia Sheinbaum rechazó que haya alguna preocupación, además de que insistió en esperar lo que dice el libro de Ken Salazar.

"Ninguna (preocupación), ninguna, absolutamente ninguna", expresó.

De igual forma, la presidenta indicó que la Fiscalía General de la República sigue con las investigaciones que dejó Alejandro Gertz Manero sobre la detención de "El Mayo" Zambada.