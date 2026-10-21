AMMJE dará seguimiento a propuestas de Mesas de Negocios 2026

Tras el encuentro de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) “Mesas de Negocios 2026” se prevé dar seguimiento a los acuerdos alcanzados por parte de las socias, informó la representante en Durango de esta Asociación, Yolanda Pacheco Cortéz.

Expuso que este seguimiento es uno de los aspectos centrales de la organización del evento, por lo que se contempla revisar los resultados a los siete, 15 y 30 días posteriores al encuentro.

Como parte de la dinámica se instalará también un Tablero de Resultados para registrar las conexiones e inversiones generadas, además de un Muro del Compromiso y un Consejo de Aliados Estratégicos con instituciones vinculadas al desarrollo empresarial.

En las mesas de negocios que se llevaron a cabo en Durango participaron empresarias y representantes de organismos empresariales, sector financiero, academia, sociedad civil e instituciones de los tres órdenes de gobierno.

A través de la organización de las mesas de negocios se planteó la generación de alianzas y oportunidades entre empresas para mejorar la economía.